लाइव अपडेट

India-EU Trade Deal Live: डील दिल्ली में होगी, मैसेज ट्रंप को जाएगा... थोड़ी देर में India-EU ट्रेड समझौते का होगा ऐलान

aajtak.in | नई दिल्ली | 27 जनवरी 2026, 9:50 AM IST

India EU Trade Deal Live Updates: भारत और यूरोपीय संघ आज ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे. 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में होने वाली यह डील व्यापार, सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती देगी और दोनों पक्षों के रिश्ते रणनीतिक रूप से और मजबूत होंगे.

India-EU के बीच आज ट्रेड समझौते का ऐलान. (Photo- PTI) India-EU के बीच आज ट्रेड समझौते का ऐलान. (Photo- PTI)

India EU Trade Deal Live News Updates: करीब दो दशक तक चली लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ आज 27 जनवरी को अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करने जा रहे हैं. यह घोषणा 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में की जाएगी. इस अहम बैठक की सह-अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन कर रहे हैं.

दोनों नेता इस समय भारत के राजकीय दौरे पर हैं और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. यह समझौता भारत और EU के रिश्तों को नई मजबूती देगा, जिसमें व्यापार, सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा. यह डील दोनों पक्षों के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है. इस बीच अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, जहां ट्रंप के मंत्री ने कहा है, "यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है."

India-EU ट्रेड डील के ऐलान पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

9:50 AM (22 मिनट पहले)

India EU Summit: राजघाट और आसपास कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध

Posted by :- Nuruddin

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार सुबह राजघाट और उससे जुड़े इलाकों में कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक मूवमेंट पर रोक रहेगी. यह व्यवस्था यूरोपीय संघ के नेताओं के महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम को देखते हुए की जा रही है.

महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर होने वाला आधिकारिक कार्यक्रम सुबह 9.15 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगा, जिसमें EU प्रतिनिधिमंडल और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे. दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, कार्यक्रम के सुचारू आयोजन के लिए विशेष ट्रैफिक इंतजाम किए जाएंगे.

9:34 AM (37 मिनट पहले)

India EU Summit Live: आज ऐतिहासिक भारत-EU ट्रेड डील का ऐलान

Posted by :- Nuruddin

करीब दो दशक की बातचीत के बाद आज 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक भारत-EU ट्रेड डील की घोषणा होगी. इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन करेंगे. वर्तमान में दोनों भारत के राज्य दौरे पर हैं और कल उन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया. यह ट्रेड डील दोनों पक्षों के बीच और सक्रिय सहयोग को बढ़ाएगी, जो दशकों से लंबे समय से मित्र रहे हैं.

9:33 AM (38 मिनट पहले)

India EU Trade Deal: भारत-EU ट्रेड डील से पहले उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत की तारीफ की

Posted by :- Nuruddin

भारत-EU ट्रेड डील की घोषणा से पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत के साथ लंबे रिश्तों की सराहना की. उन्होंने लिखा, "भारत अमर रहे. यूरोप और भारत की दोस्ती अमर रहे."

 

9:32 AM (40 मिनट पहले)

India EU Trade Agreement: PM मोदी 16वें भारत-EU ट्रेड समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे

Posted by :- Nuruddin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें भारत-यूरोपीय संघ (EU) ट्रेड समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे. इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी सह-अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगी. यह शिखर सम्मेलन भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा.

9:28 AM (44 मिनट पहले)

India EU Trade Deal: भारत-EU व्यापार समझौता ट्रंप को सीधा मैसेज

Posted by :- Nuruddin

भारत-EU ट्रेड डील को लेकर अमेरिका नाराज नजर आ रहा है. अमेरिकी वित्त मंत्री (US Secretary) स्कॉट बेसेंट ने इस समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. इस मुद्दे पर बोलते हुए बेसेंट ने कहा, "हमने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% टैरिफ लगाया. लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ? यूरोप ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर ली." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि "यूरोपीय देश खुद अपने खिलाफ चल रही जंग को फाइनेंस कर रहे हैं." मसलन, आज डील तो भारत में होगी लेकिन इसका मैसेज सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक जाएगा.

