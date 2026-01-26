scorecardresearch
 
Republic Day 2026 Live: देश मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस, परेड में दिखेगी संस्कृति और सैन्य बाहुबल की झलक

aajtak.in | नई दिल्ली | 26 जनवरी 2026, 7:29 AM IST

77th Republic Day 2026 Live Updates: भारत 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा. इसमें नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए जाएंगे. ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि होंगे.

भारत सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत की झलक दिखाएगा. इस दौरान हाल ही में गठित नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

कर्तव्य पथ पर होने वाला यह कार्यक्रम ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने की थीम पर आधारित होगा. इसकी अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी. समारोह सुबह 10.30 बजे शुरू होगा और करीब 90 मिनट तक चलेगा.

कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से होगी. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की सुरक्षा में पारंपरिक बग्घी में कर्तव्य पथ पहुंचेंगे.

इस बार का खास आकर्षण भारतीय सेना का पहली बार पेश किया जा रहा ‘चरणबद्ध युद्ध संरचना’ (Phased Battle Array) प्रदर्शन होगा. इसमें ड्रोन, टैंक और तोपखाने को ऐसे युद्ध अभ्यास स्वरूप में दिखाया जाएगा, जो असली युद्ध के हालात को दर्शाता है.

गणतंत्र दिवस परेड के लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

7:22 AM (42 मिनट पहले)

Republic Day 2026 Live: पीएम मोदी ने देशवासियों को दी 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई

पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर पोस्ट में लिखा, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई. भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे. विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है.'

7:19 AM (45 मिनट पहले)

Gantantra Diwas: गणतंत्र दिवस परेड से पहले कर्तव्य पथ पर तैयारियां

77वें गणतंत्र दिवस परेड से पहले कर्तव्य पथ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं.

 

7:16 AM (48 मिनट पहले)

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर परेड में आज क्या-क्या?

गणतंत्र दिवस समारोह में सैन्य सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खास झलक देखने को मिलेगी. परेड सुबह 10.30 बजे शुरू होगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में 21 तोपों की सलामी, ‘एकता में विविधता’ की थीम पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, एमआई-17 हेलिकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा और वीरता पुरस्कार विजेताओं का मार्च शामिल होगा. कर्तव्य पथ पर होने वाले इस समारोह में अंतरराष्ट्रीय रंग जोड़ते हुए यूरोपीय संघ का एक दस्ता चार झंडों के साथ परेड में हिस्सा लेगा.

7:13 AM (51 मिनट पहले)

Republic Day Parade: कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की 'विकास गाथा'

कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड के जरिए भारत अपनी प्रगति, ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष, विकास यात्रा, सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा. 26 जनवरी 2026 को होने वाले इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस आयोजन का उद्देश्य भारत की अब तक की प्रगति और आगे की दिशा को दर्शाना है.

7:10 AM (54 मिनट पहले)

Republic Day: गणतंत्र दिवस परेड में 40 देशों के बौद्ध भिक्षु होंगे विशेष अतिथि

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 40 देशों से आए बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इससे शांति, करुणा और सामाजिक सद्भाव से जुड़े भगवान बुद्ध के संदेशों की आज भी प्रासंगिकता को रेखांकित किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी बौद्ध दर्शन में निहित आपसी सह-अस्तित्व और अहिंसा के संदेश को उजागर करने का उद्देश्य रखती है.

