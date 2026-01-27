हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, मनाली में आज बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

भारत मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मनाली और बंजार उपमंडल के शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया है.

आईएमडी की चेतावनी के बाद मनाली और बंजार के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी कॉलेज (सरकारी एवं निजी) बंद रहेंगे.

इधर, शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं.

ऑरेंज अलर्ट कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए जारी किया गया है, जहां बारिश के साथ-साथ भारी बर्फबारी होने की आशंका है. येलो अलर्ट शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के लिए जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. साथ ही शीत लहर की स्थिति भी बनी रहने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई, जबकि ऊना और बिलासपुर में शीत लहर की स्थिति बनी रही. राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति जिले के ताबो गांव में माइनस 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

