scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, मनाली में आज बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश के साथ-साथ भारी बर्फबारी होने की आशंका है.

Advertisement
X
हिमाचल में भारी बर्फबारी (Photo: PTI)
हिमाचल में भारी बर्फबारी (Photo: PTI)

भारत मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मनाली और बंजार उपमंडल के शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया है.

आईएमडी की चेतावनी के बाद मनाली और बंजार के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी कॉलेज (सरकारी एवं निजी) बंद रहेंगे.

इधर, शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Landslide on road in mandi himachal pradesh
हिमाचल में सड़क पर भारी भूस्खलन, बाल-बाल बची यात्रियों से भरी बस
A snow-clad Jammu and Kashmir as a Western Disturbance approaches the region. (Photo: PTI)
10 घंटे की जाम, 15 KM तक गाड़ियों की लाइनें... कुल्लू-मनाली हर जगह बर्फ देखने गए टूरिस्टों की हालत खराब
पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ और मैदानी इलाकों में ठंड का कहर (Photo: PTI)
भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर जन्नत सा नजारा... हिल स्टेशन हाउसफुल, सड़कों पर लंबा जाम
विशेष: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ठंड का कहर, हिल स्टेशन हाउसफुल
मालिक के शव के पास बैठा रहा कुत्ता. (Photo: Representational )
ट्रेकिंग पर गए युवक की हुई मौत, शव के पास बैठा रहा साथ गया पालतू कुत्ता

ऑरेंज अलर्ट कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए जारी किया गया है, जहां बारिश के साथ-साथ भारी बर्फबारी होने की आशंका है. येलो अलर्ट शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के लिए जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. साथ ही शीत लहर की स्थिति भी बनी रहने की संभावना है.

Advertisement

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई, जबकि ऊना और बिलासपुर में शीत लहर की स्थिति बनी रही. राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति जिले के ताबो गांव में माइनस 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

(PTI इनपुट्स के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement