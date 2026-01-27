10वीं पास के लिए बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, सैलरी 22 हजार , जानें डिटेल

अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बिहार SDRF (State Disaster Response Force) में कुक, स्वीपर जैसे कई पदों पर भर्ती निकली है. तो चलिए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन.
कुल कितनी वैकेंसी है?
इस भर्ती में कुल 118 पद भरे जाएंगे.
पदों का विवरण इस प्रकार है:
कुक (रसोइया) – 9 पद
स्वीपर (सफाई कर्मचारी) – 23 पद
धोबी – 31 पद
नाई – 37 पद
जलवाहक (Water Carrier) – 18 पद
योग्यता क्या चाहिए?
उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. साथ ही जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका काम आना चाहिए.
कुक / जलवाहक: शाकाहारी और मांसाहारी खाना बनाना
नाई: बाल काटना और शेविंग
धोबी: कपड़े धोने का अनुभव
स्वीपर: साफ-सफाई का काम
क्या है उम्र सीमा
न्यूनतम उम्र: 18 साल
अधिकतम उम्र: 40 साल
उम्र की गणना 1 दिसंबर 2025 से होगी.
OBC, SC और ST वर्ग को नियम के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा.
सैलरी कितनी मिलेगी?
चुने गए उम्मीदवारों को ₹22,000 प्रति माह सैलरी मिलेगी. यह नौकरी संविदा (Contract) के आधार पर होगी. इसमें कोई भत्ता शामिल नहीं होगा.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क: ₹100
भुगतान बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंकर्स चेक से करना होगा.
ड्राफ्ट कमांडेंट, बिहार SDRF के नाम होना चाहिए.
आवेदन की आखिरी तारीख
नोटिफिकेशन जारी: 29 दिसंबर 2025
आवेदन की अंतिम तारीख: नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर
कैसे होगा सेलेक्शन
सेलेकशन तीन चरणों में होगा:
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेन
पद के अनुसार कौशल परीक्षा
इंटरव्यू
आवेदन के साथ ये डॉकयूमेंट अटैच करें
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
अनुभव प्रमाण पत्र (अगर हो)
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड की कॉपी
2 पासपोर्ट साइज फोटो
2 स्व-पता लिखे लिफाफे
आवेदन कहां भेजें?
आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से इस पते पर भेजें:
कमांडेंट,
राज्य आपदा मोचन बल (Bihar SDRF),
लाई रोड, HPCL के पास,
बिहटा, पटना – 801103
लिफाफे पर पद का नाम साफ-साफ जरूर लिखें.
जरूरी निर्देश
महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा.
दिव्यांग और सेनानी के आश्रितों को भी आरक्षण मिलेगा.
इंटरव्यू या परीक्षा के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा.
गलत या अधूरा फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा.