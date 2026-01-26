नेट साइवर-ब्रंट ने रचा इतिहास... WPL में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज बनीं

इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट ने सोमवार (26 जनवरी) को महिला प्रीमियर लीग (WPL) में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया. उन्होंने वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में हुए डब्ल्यूपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतक जड़ा. इसके साथ ही नेट साइवर-ब्रंट ऐसी पहली प्लेयर बन गईं, जिन्होंने डब्ल्यूपीएल में शतक लगाया.

नेट साइवर-ब्रंट 57 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद रहीं. उनकी पारी में 16 चौके और 1 छक्का शामिल था, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट पर 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. नेट साइवर-ब्रंट ने शुरुआत से ही शानदार लय दिखाई. उन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद गियर बदलते हुए 57 गेंदों में शतक जड़ दिया. यह शतक एमआई की पारी के 19वें ओवर में आया. इस इनिंग्स के दौरान नेट साइवर-ब्रंट डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी बन गईं.

इससे पहले मौजूदा सीजन में सोफी डिवाइन (95) और स्मृति मंधाना (96) शतक से चूक गई थीं. लेकिन नेट साइवर-ब्रंट ने इस दबाव को झेलते हुए शतक पूरा किया. उन्होंने WPL का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया, जो पहले सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वॉल के नाम था. यह नेट साइवर-ब्रंट का पहला T20 शतक भी था. इस खास मौके पर उनकी पार्टनर और पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर कैथरीन साइवर-ब्रंट स्टैंड्स में मौजूद थीं.

WPL में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

100*- नेट साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस) बनाम आरसीबी, वडोदरा, 2026

99*- जॉर्जिया वॉल (यूपी वॉरियर्स) बनाम आरसीबी, लखनऊ, 2025

99- सोफी डिवाइन (आरसीबी) बनाम गुजरात जायंट्स, ब्रेबोर्न, 2023

96*- एलिसा हीली (यूपी वॉरियर्स) बनाम आरसीबी, ब्रेबोर्न, 2023

96*- बेथ मूनी (गुजरात जायंट्स) बनाम यूपी वॉरियर्स, लखनऊ, 2025

96- स्मृति मंधाना (आरसीबी) बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई, 2026

शतक जड़ने के बाद नेट साइवर-ब्रंट ने कहा, 'मैंने देखा है कि कई खिलाड़ी नाइंटीज में आउट हो गईं, इसलिए मैं वही गलती नहीं करना चाहती थी. साथ ही टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाना भी जरूरी था. कैथरीन चाहती थीं कि मैं शतक पूरा करूं क्योंकि वो आज यहां थीं. यह मेरा पहला T20 शतक है और उम्मीद है कि आखिरी नहीं होगा.'

मैच में नेट साइवर-ब्रंट की टाइमिंग, पावर और धैय का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. आरसीबी की गेंदबाजों के पास उनके लिए कोई ठोस जवाब नहीं था. राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, नादिन डिक्लर्क और लॉरेन बेल कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया. जैसे ही वो नाइंटीज में पहुंचीं, स्टेडियम में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था.

आखिरकार 19वें ओवर में चौथी गेंद पर एक रन लेकर नेट साइवर-ब्रंट ने शतक पूरा किया. इसके बाद हेलमेट उतारकर और हाथ उठाकर उन्होंने ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया. टीम की साथी अमनजोत दौड़कर उन्हें बधाई देने पहुंचीं, जबकि दर्शकों ने तालियों की गूंज से इस शतक का स्वागत किया.

