राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने चखा पूर्वोत्तर के व्यंजनों का स्वाद, खास पटके से हुआ स्वागत

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम रिसेप्शन आयोजित किया. इस रिसेप्शन की थीम पूर्वोत्तर की कला, संस्कृति और व्यंजन की थी.

पूर्वोत्तर की थीम पर हुआ एट होम रिसेप्शन का आयोजन (Photo: x.com/rashtrapatibhvn)
राष्ट्रपति भवन में 77वें गमतंत्र दिवस के अवसर पर 'एट होम' कार्यक्रम आयोजित हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित एट होम में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे.

पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति और खान-पान की थीम पर आयोजित इस रिसेप्शन में मेहमानों ने पूर्वोत्तर के व्यंजनों का स्वाद चखा. इस आयोजन में पहुंचे मेहमानों का स्वागत राष्ट्रपति ने खास तौर पर तैयार किया गया एरी सिल्क का पटका देकर किया. एरी सिल्क को पीस सिल्क भी कहा जाता है. पीस सिल्क पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस आयोजन को लेकर पोस्ट किया है. राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मेहमानों ने पूर्वोत्तर राज्यों की जीवंत कला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लिया. राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक इस रिसेप्शन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए.

एट होम रिसेप्शन में अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित नागरिक और सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल हुए. राष्ट्रपति सचिवालय ने कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की हैं. एक तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस परेड के दोनों मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों के समूह के साथ दिखाई दे रहे हैं.

इस आयोजन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों एक साथ पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर इस आयोजन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख उनके पास पहुंच हाथ मिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं.

