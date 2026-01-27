लाइव शो के बीच एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती के साथ हुई बदसलूकी, पुलिस ने दर्ज की FIR

मशहूर बंगाली एक्ट्रेस और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. एक्ट्रेस को एक पब्लिक इवेंट के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस के साथ हुई हरकत ने लोगों को हैरान कर दिया है.
मिमी संग क्या हुआ?
पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर 24 परगना के बोंगांव में एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई है.
बताया जा रहा है कि मिमी संग यह घटना रविवार को बोंगांव शहर के नयाग्राम इलाके में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई. मिमी की शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान ही आयोजकों में से एक तन्मय शास्त्री, अचानक स्टेज पर चढ़ गए और उन्होंने जबरदस्ती एक्ट्रेस का प्रोग्राम रुकवा दिया. इसके बाद आधी रात को उन्होंने एक्ट्रेस को स्टेज से नीचे उतरने को कह दिया.
मिमी का कहना है कि उन्हें इस हरकत से बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ. ऐसे में एक्ट्रेस ने ईमेल के जरिए बोंगांव पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित शिकायत भेजी. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस घटना की जानकारी दी, जिससे इस मामले ने सबका ध्यान खींचा. एक्ट्रेस के फैंस उनके साथ हुई इस बदसलूकी से काफी निराश और गुस्सा हैं.
आर्गेनाइजर्स ने आरोपों को किया खारिज, कही ये बात
दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजक 'युवक संघ क्लब' ने मिमी के इन सभी आरोपों को गलत बताया है. उनका दावा है कि मिमी कार्यक्रम में तय समय से करीब एक घंटा देरी से पहुंची थीं.
मिमी चक्रवर्ती ने अपनी शिकायत में जिन तन्मय शास्त्री (आयोजक) पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने एक्ट्रेस के सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद कहा. तन्मय शास्त्री अपनी सफाई में बोले- इस कार्यक्रम की परमिशन केवल आधी रात तक के लिए ही मिली थी. इलाके में स्टूडेंट्स की आने वाली बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इवेंट को रोका गया था. इस दौरान मिमी चक्रवर्ती के साथ न तो किसी तरह की कोई बदतमीजी की गई और न ही उन्हें परेशान किया गया. उनके आरोप पूरी तरह से गलत हैं.
शास्त्री ने यह भी आरोप लगाया है कि मिमी के बाउंसर्स ने ही उनके साथ बदतमीजी की थी. उनका कहना है कि रात 11:45 बजे जब इवेंट शुरू हुआ, तब क्लब की महिला सदस्य मिमी का स्वागत करने के लिए स्टेज पर गई थीं, लेकिन एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड्स ने उन महिलाओं को जबरदस्ती वहां से हटा दिया था.
तन्मय शास्त्री ने कहा- हमें इवेंट के लिए पुलिस ने सिर्फ रात 12 बजे तक के लिए ही परमिशन दी थी. मिमी खुद एक घंटे से भी ज्यादा देरी से आईं. हम जानते हैं कि वो एक बड़ी स्टार हैं, लेकिन अगर हम आधी रात के बाद भी इवेंट जारी रखते, तो पुलिस खुद आकर इसे बंद करवा देती और हम पर कानूनी कार्रवाई करती.
ऑर्गेनाइजर्स ने मिमी से मांगी माफी
उन्होंने आगे कहा- इसके बावजूद भी अगर मिमी को एक महिला और फेमस स्टार होने के नाते बुरा लगा है तो हम उनसे हर एक गलतफहमी के लिए माफी मांगते हैं. बता दें कि फिलहाल, पुलिस एक्ट्रेस संग हुई बदसलूकी के मामले की जांच कर रही है.