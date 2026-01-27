Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगी. वहीं, यूजीसी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह भरोसा दिलाते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. इन खबरों के अलावा, पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

कार, केमिकल्‍स, मेडिकल प्रोडक्‍ट्स... ये चीजें हो जाएंगी सस्‍ती, India-EU में ऐतिहासिक डील Done



भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग चुकी है. इस डील के तहत दोनों देशों ने टैरिफ में बड़ी कटौती और कुछ प्रोडक्‍ट्स पर टैरिफ समाप्‍त करने की सहमति जताई है. यूरोपीय संघ का कहना है कि इस कदम से भारतीय बाजार में निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी ज्‍यादा मजबूत होंगे.

'भरोसा देता हूं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा', UGC विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि नए नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी का उत्पीड़न. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भेदभाव के नाम पर किसी को भी कानून का मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा.

'दुनिया में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाया जा रहा', पीएम मोदी का ट्रंप पर निशाना?



PM मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद भारत मंडपम में भारत ईयू बिजनरल्स को हथिनेस फोरम को संबोधित किया. PM मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज विश्व में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

बजट सत्र: सर्वदलीय बैठक में हंगामा, CPIM सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्र पर उठाए सवाल, बोले- सरकार छिपा रही है अपना एजेंडा



बजट सत्र 2026 से पहले मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला. CPI(M) सांसद जॉन ब्रिट्टास ने कहा कि बजट सत्र का एजेंडा अब भी साफ नहीं है और प्रमुख संसदीय कार्यवाही अस्पष्ट बनी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सस्पेंस और स्टंट की राजनीति छोड़कर वादे के मुताबिक एजेंडा पहले से सर्कुलेट करे.

अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- सिर्फ दीदी दे रहीं बीजेपी को टक्कर



अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से राज्य सचिवालय में मुलाकात की. यह भेंट ऐसे समय हुई है, जब बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर सियासी माहौल गरम है. अखिलेश पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता पहुंचे हुए थे. बताया गया कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी और दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री कक्ष में बातचीत हुई.

UGC के नए रेगुलेशन पर झारखंड में उबाल, रांची यूनिवर्सिटी में आमने-सामने आए छात्र



यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन को लेकर झारखंड में उबाल है. ओबीसी और आदिवासी संगठनों ने नए नियम का समर्थन किया है. वहीं सवर्ण छात्र और शिक्षक इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब रांची यूनिवर्सिटी में नए रेगुलेशन के समर्थक और विरोधी छात्र आमने-सामने आ गए.

वध 2 का ट्रेलर रिलीज, रोती-बिखलती नीना गुप्ता ने लगाई गुहार, मदद कर पाएंगे संजय मिश्रा?



फिल्म वध 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता फिल्म के लीड कलाकार हैं. फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ट्रेलर में थ्रिल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक नई कहानी दिखाई गई है. मूवी में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला के साथ-साथ नए कलाकार अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी नजर आएंगी.

पहले ऑपरेशन सिंदूर में पिटी भद्द, अब पाकिस्तानी आर्मी की गिर गई रैंकिंग



ऑपरेशन सिंदर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी मिलिस्ट्री की रैंकिंग गिर गई है. ग्लोबल फायरपावर ने 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जारी की है, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री पहले, रूसी सेना दूसरे और चीन आर्मी तीसरे स्थान पर है. भारतीय सेना चौथे स्थान पर बरकरार है. पाकिस्तान पिछले साल 12वें पोजिशन पर था, अब 14वें स्थान पर खिसक गया है.

जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी के समर्थन में दिया इस्तीफा, शंकराचार्य विवाद पर छोड़ा पद



शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी के विरोध में अयोध्या से एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है. अयोध्या संभाग में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, उनका अपमान स्वीकार्य नहीं है.

अब संबंध सुधारने में जुटा कनाडा, मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं PM मार्क कार्नी



कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं. कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने PM कार्नी के संभावित भारत दौरे को लेकर संभावना व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, खनिज, परमाणु सहयोग के साथ ही उभरती तकनीकी से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. इनमें यूरेनियम आपूर्ति भी शामिल है.

