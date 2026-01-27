वध 2 का ट्रेलर रिलीज, रोती-बिखलती नीना गुप्ता ने लगाई गुहार, मदद कर पाएंगे संजय मिश्रा?

लव फिल्म्स ने अपनी अपकमिंग थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म वध 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता फिल्म के लीड कलाकार हैं. फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ट्रेलर में थ्रिल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक नई कहानी दिखाई गई है. इसकी अहम घटना को अभी भी सस्पेंस में रखा गया है.

कैसा है वध का ट्रेलर

वध 2 के ट्रेलर में गंभीर और रियल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो फिल्म की इमोशनल गहराई को मजबूती देती है. वध 2 में नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला के साथ-साथ नए कलाकार अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी नजर आएंगी.

फिल्म लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने वध 2 को लेकर बात की. उन्होंने कहा, वध 2 को इस तरह तैयार किया गया है कि ये मजबूत कहानी और साफ-सुथरे किरदारों के साथ एक अलग अनुभव दे. हमने स्टोरीटेलिंग को एक कदम आगे बढ़ाया है, ताकि दर्शकों को एक लेयर्ड थ्रिलर-मिस्ट्री मिले. ट्रेलर वध 2 की उसी नैतिक रूप से जटिल दुनिया की झलक देता है, जहां सच साफ तौर पर नजर नहीं आता.

क्या बोले फिल्म के प्रोड्यूसर?

फिल्म प्रोड्यूसर लव रंजन ने कहा, वध 2 पहली फिल्म की सोच और इमोशनल गहराई को आगे बढ़ाती है, लेकिन बिल्कुल नई कहानी के साथ. इसकी खास बात ये है कि इस फ्रेंचाइजी शानदार सीनियर एक्टर्स संजय मिश्रा और नीना गुप्ता आगे बढ़ा रहे हैं. उनके साथ कुमुद मिश्रा भी जुड़े हैं. तीनों की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ये साबित करती है कि मजबूत कहानियां उम्र और तय दायरों से ऊपर होती हैं.

प्रोड्यूसर अंकुर गर्ग ने आगे कहा, IFFI में वध 2 को जो रिस्पॉन्स मिला और दर्शकों का वध से जो इमोशनल कनेक्शन रहा है. वो इस फिल्म की दुनिया के साथ उनके मजबूत जुड़ाव को दिखाता है. इससे हमारा ये भरोसा और पक्का होता है कि दर्शक आज भी मायने रखने वाली, किरदारों पर आधारित कहानियां देखना चाहते हैं. वध 2 वही बात आगे बढ़ाती है, जो पहले दर्शकों को वध में पसंद आई थी. साथ ही कुछ नया और असरदार भी पेश करती है.

लव फिल्म्स के बैनर तले बनी वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ट्रेलर:

