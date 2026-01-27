भारत और यूरोपीय संघ के बीच 18 साल के बाद फ्री ट्रेड डील पर मोहर लग चुकी है. दोनों देशों के बीच इस डील का ऐलान हो चुका है. दोनों देशों ने टैरिफ में बड़ी कटौती और कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ समाप्त करने की सहमति जताई है. यूरोपीय संघ का कहना है कि इस कदम से भारतीय बाजार में निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे.
दूसरी ओर, भारतीय एक्सपोर्ट में भी तगड़ी उछाल होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह 'मदर ऑफ ऑल डील' है. दोनों देशों की इस डील से चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम होगी. यूरोपीय संघ के अनुसार, इस डील के तहत भारत को निर्यात किए जाने वाले 90% से अधिक यूरोपीय संघ के सामानों पर शुल्क समाप्त या कम कर दिया जाएगा.
उम्मीद है कि इस समझौते से 2032 तक भारत को यूरोपीय संघ का निर्यात दोगुना हो जाएगा. इस डील से भारत के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे. इस डील के बाद लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा. इस डील से कई चीजें सस्ती भी हो जाएंगी.
क्या-क्या चीजें होंगी सस्ती?
भारत और यूरोपीय यूनियन के इस डील के बाद बहुत सी चीजें कम दर में मिलने वाली हैं. कार से लेकर केमिकल्स तक की चीजों के दाम कम हो सकते हैं. साथ ही वाइन, बीयर और डिंक्स वाले उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं. यह समझौता शराब, खाद्य उत्पाद, रसायन, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एयरोस्पेस जैसे प्रमुख चीजों के दाम में कटौती कर सकता है.
डील को लेकर यूरोपीय संघ के बड़े ऐलान