scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब संबंध सुधारने में जुटा कनाडा, मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं PM मार्क कार्नी

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के इस साल मार्च के पहले हफ्ते में भारत दौरे पर आने की संभावना है. मार्क कार्नी के दौरे के दौरान यूरेनियम और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.

Advertisement
X
भारत के साथ संबंध संतुलित करने की कोशिशों में जुटे कनाडाई पीएम कार्नी (File Photo: PTI)
भारत के साथ संबंध संतुलित करने की कोशिशों में जुटे कनाडाई पीएम कार्नी (File Photo: PTI)

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं. कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से पीएम कार्नी के संभावित भारत दौरे को लेकर संभावना व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, खनिज, परमाणु सहयोग के साथ ही उभरती तकनीकी से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. इनमें यूरेनियम आपूर्ति भी शामिल है.

कनाडा में भारत के उच्चायुक्त ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जिन क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, उनमें तेल और गैस के साथ ही AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं. करीब 2.8 अरब कनाडाई डॉलर का 10-वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौता भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को लेकर औपचारिक वार्ता भी मार्च में शुरू होने की उम्मीद है. दिनेश पटनायक के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने के बाद एक साल के भीतर सीईपीए को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Justin Perry
इधर कार्नी ट्रंप का गुस्सा झेल रहे, उधर ट्रूडो केटी पेरी के साथ घूम रहे दावोस, Photos
कनाडा से क्यों खफा हैं ट्रंप (Photo: AP)
'धीरे-धीरे कनाडा पर कब्जा कर रहा चीन, ट्रेड डील से...' ट्रंप ने PM कार्नी को फिर चेताया
कनाडा से क्यों खफा हैं ट्रंप (Photo: AP)
'चीन कच्चा खा जाएगा...', ट्रंप ने कनाडा को क्यों दी ऐसी वॉर्निंग
donald Trump, Mark Carney
'चीन खा जाएगा...', ग्रीनलैंड विवाद के बीच कनाडा-चीन की नजदीकी पर भड़के ट्रंप
Donald Trump
Donald Trump ने Canada पर यूं उतारा गुस्सा

यह भी पढ़ें: 'धीरे-धीरे कनाडा पर कब्जा कर रहा चीन, ट्रेड डील से...' ट्रंप ने PM कार्नी को फिर चेताया

Advertisement

गौरतलब है कि कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉजसन इस हफ्ते भारत यात्रा पर हैं. उन्होंने भारत के साथ परमाणु समझौते को लेकर कहा है कि चर्चा में परमाणु सहयोग भी शामिल होगा, बशर्ते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए.

यह भी पढ़ें: Trump Canada Warning: 'गलतफहमी न पालें... लगा दूंगा 100% टैरिफ', ट्रंप की कनाडा को धमकी में भी सबसे आगे चीन फैक्टर

बता दें कि मार्क कार्नी के भारत दौरे का कार्यक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब दुनिया में व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ समझौता करने की स्थिति में कनाडा को सौ फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. भारत और कनाडा के संबंधों में जस्टिन ट्रूडो के पीएम रहते तल्खी आ गई थी. अब मार्क कार्नी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement