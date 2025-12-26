scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई. वहीं, भारतीय सेना ने 20 टैक्टिकल रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट ख़रीदने की योजना बनाई.

मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी में आई तेज गिरावट (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई. वहीं, भारतीय सेना ने सीमा पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए 20 टैक्टिकल रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (RPAs यानी ड्रोन) ख़रीदने की योजना बनाई है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

ये 3 बड़े कारण... आज शेयर बाजार में आई गिरावट, निवेशकों को तगड़ा नुकसान!

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई.  दिन के अंत में सेंसेक्स 367.25 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 85,041.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99.80 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 26,042.30 पर बंद हुआ. बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 6 शेयरों को छोड़कर बाकी सभी शेयर लाल निशान पर बंद हुए.  

बॉर्डर इलाकों के लिए सेना ने मंगाए 20 ड्रोन, PAK-चीन बॉर्डर पर होगा इस्तेमाल

भारतीय सेना ने सीमा पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए 20 टैक्टिकल रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (RPAs यानी ड्रोन) ख़रीदने की योजना बनाई है. इनमें से 10 ड्रोन मैदानी इलाकों के लिए और 10 ऊंचाई वाले क्षेत्रों (हाई एल्टीट्यूड) के लिए होंगे. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली बना अवैध खनन का अड्डा, दो दशकों में 21 हजार से ज्यादा मामले दर्ज

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अरावली में अवैध खनन जारी है.  साल 2002 के बाद अब तक 21 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. अकेले पिछले दो वर्षों में अरावली के 19 जिलों में 1478 अवैध खनन के मामले सामने आए हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकाल में अवैध खनन के आंकड़े लगातार बढ़े हैं.

क्रिकेट के नन्हे सितारे वैभव सूर्यवंशी को मिला बड़ा सम्मान... प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से नवाजे गए

भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाज़ा है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल के बच्चों को खेल, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, समाज सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है. इस साल कुल 20 बच्चों को ये सम्मान मिला है.

बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन विकेटों का पतझड़... ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लिश टीम भी धराशायी, 124 साल बाद बना ये रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज़ का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ. पहले दिन स्टम्प तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 4/0 रन है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया (152) और इंग्लैंड (110) दोनों की पहली पारी कम रनों पर सिमट गई. 1924 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब पहले दिन 20 विकेट गिरे हो.

केरल में पहली बार बना बीजेपी का मेयर, तिरुवनंतपुरम का चुनाव जीत वीवी राजेश ने रचा इतिहास

बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम मेयर का चुनाव जीत लिया है. वीवी राजेश को 51 वोट मिले, जो तिरिवनंतपुरम नगर निगम की कुल वर्तमान स्ट्रेंथ से एक अधिक है. लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन LDF उम्मीदवार को 29 और विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF उम्मीदवार को 17 वोट मिले. ये पहला मौका है जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का नेता मेयर बना है.

ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम

पाकिस्तान LoC के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आगे के इलाकों में बड़े पैमाने पर काउंटर-ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है. पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' का डर सता रहा है, इसलिए उसने रावलाकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों के सामने नए एंटी-ड्रोन उपकरण लगाए हैं. LoC के साथ पाकिस्तान ने 30 से अधिक विशेष एंटी-ड्रोन यूनिट तैनात की हैं.

अभिनेत्री पर्णो मित्रा TMC में शामिल, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले BJP नेता पर्णो मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस ज्वॉइन कर ली है. पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध टीवी फेस पर्णो मित्रा ने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से TMC की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान पर्णो ने अपने BJP में शामिल होने के फैसले को ग़लती बताया है.

'पढ़ाई और परिवार प्रभावित...', H-1B वीजा अपॉइंटमेंट में देरी पर भारत ने अमेरिका से चिंता जताई

भारत ने अमेरिका के साथ H-1B वीजा नियुक्तियों में हो रही देरी और रद्दीकरण को लेकर औपचारिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज कराई है. भारत ने इस मुद्दे को दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है. भारत सरकार द्वारा ये कदम प्रभावित भारतीय नागरिकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है.

एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर हाई कोर्ट में गरमागरम बहस, सरकार ने दी ये दलील

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने इस याचिका का कड़ा विरोध करते हुए इसे एक "सोची-समझी रणनीति" करार दिया. कोर्ट ने अब केंद्र से पूछा है कि क्या अस्थायी तौर पर ही सही, कुछ समय के लिए इन उपकरणों को टैक्स से राहत दी जा सकती है.

---- समाप्त ----
