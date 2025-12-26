scorecardresearch
 
अभिनेत्री पर्णो मित्रा TMC में शामिल, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. बंगाली अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने बीजेपी को बॉय बोलकर टीएमसी का दामन थाम लिया है.

पर्णो मित्रा ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था पिछला विधानसभा चुनाव (Photo: ITG/ Anupam Mishra)
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी साल की शुरुआत से पहले ही नेताओं के एक से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी बंगाली अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने पार्टी छोड़ दी. पर्णो मित्रा ने बीजेपी छोड़कर अब सूबे की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है.

पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध टीवी फेस पर्णो मित्रा ने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली. टीएमसी जॉइन करने के बाद पर्णो ने अपने बीजेपी में शामिल होने के फैसले को गलती बताया है. उन्होंने कहा कि अब उन गलतियों को सुधारने का समय है.

बंगाली अभिनेत्री पर्णो ने ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी जॉइन करने को अपने लिए बड़ा अवसर भी बताया.  उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि छह साल पहले मैंने बीजेपी जॉइन की थी. वहां चीजें ठीक नहीं थीं. गौरतलब है कि पर्णो मित्रा पश्चिम बंगाल में टीवी का लोकप्रिय चेहरा हैं. पर्णो ने 2019 में बीजेपी जॉइन कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था.

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल... नितिन नबीन बोले- बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा

बीजेपी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्णो को उम्मीदवार भी बनाया था. हालांकि, पर्णो मित्रा तब चुनाव हार गई थीं. पर्णो मित्रा को पिछले बंगाल चुनाव में बीजेपी ने बारानगर विधानसभा सीट से टिकट दिया था. तब पर्णो मित्रा को टीएमसी उम्मीदवार से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर हमले की घटना भी हुई थी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की हिंसा से बंगाल और असम की पॉलिटिक्स में बेचैनी क्यों है? ध्रुवीकरण से किसका नुकसान

पर्णो मित्रा ने तब कथित हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताते हुए कहा था कि हमला करने वाले लोग टीएमसी के थे. इस घटना के बाद पर्णो ने कहा था कि बंगाली फिल्म स्टार हूं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अपनी जान का डर है.

