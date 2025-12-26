scorecardresearch
 
केरल में पहली बार बना बीजेपी का मेयर, तिरुवनंतपुरम का चुनाव जीत वीवी राजेश ने रचा इतिहास

केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है. तिरुवनंतपुरम मेयर चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार वीवी राजेश ने जीत हासिल की, जो प्रदेश के किसी भी शहर के मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के हिस्से आई पहली जीत है.

तिरुवनंतपुरम के मेयर निर्वाचित हुए बीजेपी के वीवी राजेश (Photo: ITG)
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केरल में इतिहास रच दिया है. बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम मेयर का चुनाव जीत लिया है. वीवी राजेश को 51 वोट मिले, जो तिरिवनंतपुरम नगर निगम की कुल वर्तमान स्ट्रेंथ से एक अधिक है. लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ उम्मीदवार को 29 और विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ उम्मीदवार को 17 वोट ही मिले.

तिरुवनंतपुरम मेयर चुनाव में दो वोट अमान्य भी घोषित किए गए. एक सदस्य ने मतदान नहीं किया. तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सदन की स्ट्रेंथ 101 सदस्यों की है, लेकिन इस समय सदन का संख्याबल सौ है. एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था. विझिंगम वार्ड के लिए पार्षद का चुनाव अभी नहीं हो सका है. नए मेयर का चुनाव सौ पार्षदों ने किया.

तिरुवनंतपुरम के नवनिर्वाचित मेयर वीवी राजेश केरल बीजेपी के प्रदेश सचिव भी हैं. वीवी राजेश तीसरी बार के पार्षद हैं और कुशल संगठनकर्ताओं में गिने जाते हैं. यह पहला मौका है, जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का कोई नेता मेयर बना है.इस जीत को केरल चुनाव से पहले बीजेपी के लिए रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
