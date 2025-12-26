केरल में पहली बार बना बीजेपी का मेयर, तिरुवनंतपुरम का चुनाव जीत वीवी राजेश ने रचा इतिहास

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केरल में इतिहास रच दिया है. बीजेपी के वीवी राजेश ने तिरुवनंतपुरम मेयर का चुनाव जीत लिया है. वीवी राजेश को 51 वोट मिले, जो तिरिवनंतपुरम नगर निगम की कुल वर्तमान स्ट्रेंथ से एक अधिक है. लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ उम्मीदवार को 29 और विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ उम्मीदवार को 17 वोट ही मिले.

तिरुवनंतपुरम मेयर चुनाव में दो वोट अमान्य भी घोषित किए गए. एक सदस्य ने मतदान नहीं किया. तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सदन की स्ट्रेंथ 101 सदस्यों की है, लेकिन इस समय सदन का संख्याबल सौ है. एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था. विझिंगम वार्ड के लिए पार्षद का चुनाव अभी नहीं हो सका है. नए मेयर का चुनाव सौ पार्षदों ने किया.

तिरुवनंतपुरम के नवनिर्वाचित मेयर वीवी राजेश केरल बीजेपी के प्रदेश सचिव भी हैं. वीवी राजेश तीसरी बार के पार्षद हैं और कुशल संगठनकर्ताओं में गिने जाते हैं. यह पहला मौका है, जब केरल के किसी शहर में बीजेपी का कोई नेता मेयर बना है.इस जीत को केरल चुनाव से पहले बीजेपी के लिए रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

