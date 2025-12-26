scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

ये 3 बड़े कारण... आज शेयर बाजार में आई गिरावट, निवेशकों को तगड़ा नुकसान!

शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट आई है, जिस कारण निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. बीएसई मार्केट कैप‍िटलाइजेशन में 1 लाख करोड़ से ज्‍यादा की कमी आई है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में गिरावट (Photo: ITG)
शेयर बाजार में गिरावट (Photo: ITG)

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई. साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा लगातार बिकवाली से बाजार की भावना पर दबाव पड़ा. सेंसेक्स 367.25 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 85,041.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99.80 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 26,042.30 पर बंद हुआ. 

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 6 शेयरों को छोड़कर बाकी सभी शेयर लाल निशान पर बंद हुए. टेक महिंद्रा, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स के शेयरों में करीब 1.50 फीसदी तक की गिरावट आई है. शुक्रवार को कारोबार में सुस्ती के बावजूद, निफ्टी और सेंसेक्स इस सप्ताह लगभग 0.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ है. 

क्‍यों आई बाजार में गिरावट

सम्बंधित ख़बरें

Cosmo Share
गंजेपन की दवा बना रही ये कंपनी, आखिरी टेस्टिंग में PASS... शेयर 40% भागा!
RVNL, IRCTC और IRFC... फिर क्‍यों भागने लगे ये रेलवे स्‍टॉक? गिरते बाजार में भी गदर!
Garden Reach Shipbuilders stock too slipped 31% from its yearly high on profitbooking and volatility in the broader market
35% त‍क टूट चुके हैं ये तीन डिफेंस स्‍टॉक... अब ब्रोकरेज ने कहा खरीदें, दिया बड़ा टारगेट!
With the counter settling over 19 per cent higher on Friday, ICICI Prudential AMC now commands a market capitalisation of Rs 1.27 lakh crore.
70 रुपये प्राइस बैंड... 100% GMP, इस दिन मार्केट में एंट्री ले रहा ये धांसू आईपीओ
Crorepati Penny Stock
Dhurandhar Stocks: ये हैं बाजार के 5 'धुरंधर'... 6000% तक रिटर्न, पैसे लगाने वाले मालामाल
  • विदेशी फंड की निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरकर 89.94 पर आ गया. घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुझान, आयातकों की ओर से डॉलर की मांग और व्यापार समझौतों को लेकर अनिश्चितता ने बाजार के सेंटिमेंट को और कमजोर कर दिया है. 
  • विदेशी संस्‍थागत निवेशकों ने लगातार इक्विटी सेल की है. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,721.26 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जो लगातार तीसरे सत्र में नेट सेल का संकेत है. 
  • वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली उछाल आया, जब अमेरिका ने वेनेजुएला को तेल भेजने पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का आदेश दिया और उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए. 

निवेशकों को तगड़ा नुकसान
24 दिसंबर 2025 को बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 475 लाख करोड़ रुपये था, जो आज 1 लाख करोड़ रुपये से घटकर 473.97 लाख करोड़ हो चुका है. यह बताता है कि मार्केट में निवेशकों ने बिकवाली तेज की है. 

Advertisement

12 शेयरों में अपर सर्किट
बीएसई पर 4379 शेयरों में से 1,745 स्‍टॉक तेजी पर रहे, जबकि 2,456 शेयरों में गिरावट आई और 178 शेयर अनचेंज रहे. 120 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर पहुंच गए और 112 शेयर 52 वीक के हाई पर बंद हुए. 12 शेयरों में अपर सर्किट और 7 शेयरों में लोअर सर्किट लगा.  

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement