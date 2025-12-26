scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में अब भी पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम

भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराया पाकिस्तान LoC के पास PoK में बड़े पैमाने पर एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है. रावलाकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों में 30 से ज्यादा यूनिट लगाई गईं. स्पाइडर सिस्टम, सफरा जैमिंग गन और एंटी-एयरक्राफ्ट गन शामिल. ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर से पाकिस्तान में खौफ है.

Advertisement
X
पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है. (Photo: Representative/Getty)
पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है. (Photo: Representative/Getty)

भारत की ऑपरेशन सिंदूर में हुई सटीक ड्रोन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के आगे के इलाकों में बड़े पैमाने पर काउंटर-ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है. पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' का डर सता रहा है, इसलिए उसने रावलाकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों के सामने नए एंटी-ड्रोन उपकरण लगाए हैं.

30 से ज्यादा एंटी-ड्रोन यूनिट तैनात

LoC के साथ पाकिस्तान ने 30 से अधिक विशेष एंटी-ड्रोन यूनिट तैनात की हैं. यह काम मुख्य रूप से 12वीं इन्फैंट्री डिवीजन (मुर्री मुख्यालय) और 23वीं इन्फैंट्री डिवीजन के सैनिक कर रहे हैं. कोटली-भिंबर इलाके में 23वीं डिवीजन की ब्रिगेड काम संभाल रही हैं. इसका मकसद LoC के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को मजबूत करना है.

यह भी पढ़ें: भारत बॉर्डर पर शांति, पाकिस्तान के पीछे से खेल... चीन की चाल पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे

सम्बंधित ख़बरें

K-4 Ballistic Missile SLBM Launch
भारत ने समंदर में किया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण, जानिए K-4 की ताकत
Akash-NG DRDO
आकाश-NG... जो मिसाइलें 'ऑपरेशन सिंदूर' में दागी थी, आ गया उससे भी खतरनाक वर्जन
China's dual game
भारत बॉर्डर पर शांति, PAK के पीछे से खेल... चीन की चाल पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे
Multibagger Defence Stock
50 रुपये का ये शेयर कमाल, निकला ₹950 के पार...1800% रिटर्न, एक्सपर्ट बोले- खरीदें
Pentagon China DF-31 ICBM
चीन पर अमेरिकी रिपोर्ट... कितनी है साइलो में तैनात DF-31 मिसाइल की ताकत?

सेक्टर के हिसाब से तैनाती

  • रावलाकोट सेक्टर: यहां 2nd आजाद कश्मीर ब्रिगेड जिम्मेदार है, जो पूंछ सेक्टर के सामने भारतीय चौकियों को देखती है.
  • कोटली सेक्टर: 3rd आजाद कश्मीर ब्रिगेड संभाल रही है, जिसका इलाका राजौरी, पूंछ, नौशेरा और सुंदरबनी के सामने है.
  • भिंबर सेक्टर: 7th आजाद कश्मीर ब्रिगेड यहां तैनात है.

पाकिस्तान ने लगाए ये हथियार

पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक और हथियारों वाले दोनों तरह के काउंटर-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं...

Advertisement

PAk Anti DRone System

  • स्पाइडर काउंटर-UAS सिस्टम: यह रेडियो फ्रीक्वेंसी से ड्रोन का पता लगाता है. 10 किलोमीटर तक छोटे-बड़े ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है.
  • सफरा एंटी-UAV जैमिंग गन: यह कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली बंदूक है, जो 1.5 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का कंट्रोल, वीडियो और GPS सिग्नल जाम कर देती है.

इसके अलावा पुराने हवाई रक्षा हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं...

  • ओर्लिकॉन GDF 35 mm ट्विन बैरल एंटी-एयरक्राफ्ट गन (रडार के साथ).
  • अंजा Mk-II और Mk-III MANPADS – ये धीमे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को मार गिरा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: टूट रही इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, हिमालय-तिब्बत क्षेत्र में भूकंप का बढ़ेगा खतरा

तुर्की और चीन से नई खरीदारी की कोशिश

पाकिस्तान तुर्की और चीन से नए ड्रोन और रक्षा सिस्टम खरीदने की बातचीत कर रहा है. लेकिन अभी भारत की आक्रामक सैन्य तैयारी से डरा हुआ है. भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है. यह तैनाती साफ बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारतीय ड्रोन हमलों से बेहद डरा हुआ है. LoC पर अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement