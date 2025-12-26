बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन विकेटों का पतझड़... ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लिश टीम भी धराशायी, 124 साल बाद बना ये रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर (शुक्रवार) से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ. इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन खूब विकेट गिरे. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की पहली पारी कम रनों पर सिमट गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स भी शुरू हो गई. पहले दिन स्टम्प तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 4 रन था. नाइट वॉचमैन स्कॉट बोलैंड 4 और ट्रेविस हेड खाता खोले बगैर नॉटआउट हैं. ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड 46 रनों की है.

पहले दिन के खेल में कुल 20 बल्लेबाज आउट हुए. ये सभी विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए. लगभग 124 बाद ऐसा देखने को मिला, जब एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन 20 या उससे ज्यादा विकेट गिरे. इससे पहले जनवरी 1902 में इसी मैदान पर पहले दिन के खेल में कुल 25 विकेट गिरे थे. ये ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन गिरने वाले विकेटों की सर्वाधिक संख्या भी थी. साथ ही ऐसा चौथी बार हुआ है, जब टेस्ट मैच के किसी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 20 या उससे ज्यादा विकेट गिरे.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में महज 152 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नेसर (35 रन) और उस्मान ख्वाजा (29 रन) ही कुछ देर क्रीज पर टिक सके. इंग्लिश तेज गेंदबाज जोश टंग ने तूफानी बॉलिंग करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए.

इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और पूरी टीम 110 रन पर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 42 रनों की लीड मिली. इंग्लैंड की पहली पारी में हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 41 रन बनाए. गस एटकिंसन (28 रन) और कप्तान बेन स्टोक्स (16 रन) दोहरे अंकों में पहुंचने वाले दो अन्य बल्लेबाज रहे. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल नेसर ने चार और स्कॉट बोलैंड ने तीन विकेट झटके.

MCG में एक दिन के खेल में सर्वाधिक विकेट (टेस्ट मैच)

25 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 1901-02 (पहला दिन)

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, 1931-32 (पहला दिन)

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 1894-95 (पहला दिन)

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 2025-26 (पहला दिन)

18 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 1998-99 (चौथा दिन)

18 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 1903-04 (तीसरा दिन)

ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट के पहले दिन सर्वाधिक विकेट

25 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मेलबर्न, 1901-02

22 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड, 1951-52

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, मेलबर्न, 1931-32

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1894-95

20 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2025-26

19 - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी, 1951-52

19 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, पर्थ, 2025-26

टेस्ट में पहले दिन सबसे अधिक विकेट (ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड)

25- मेलबर्न, 1901-02

22- द ओवल, 1890

20- द ओवल, 1882

20- ओल्ड ट्रैफर्ड, 1909

20- मेलबर्न, 1894-95

20- मेलबर्न, 2025-26

19- पर्थ, 2025-26

बता दें कि कंगारू टीम टेस्ट सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त लेने के साथ-साथ एशेज रिटेन कर चुकी है. दोनों टीमों की बल्लेबाजी की यह साफ दिखाती है कि मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा पूरी तरह हावी रहा और पिच ने पहले दिन से ही बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं.

