क्रिकेट के नन्हे सितारे वैभव सूर्यवंशी को मिला बड़ा सम्मान... प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से नवाजे गए

उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए शुक्रवार (26 दिसंबर) का दिन बेहद खास रहा. 14 साल के वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया, जो भारत में बच्चों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवॉर्ड है. वैभव को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया.
बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल के बच्चों को खेल, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, समाज सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है. इस साल कुल 20 बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना गया था, जिनमें वैभव सूर्यवंशी भी शामिल थे.
राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहने की वजह से वैभव सूर्यवंशी बिहार की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाए. पिछले मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रनों की शानदार पारी खेली थी. ऐसे में वैभव की बैटिंग देखने का फैन्स को शुक्रवार को मौका नहीं मिला. शुक्रवार को बिहार का सामना मणिपुर से हुआ.
वैभव सूर्यवंशी की गैरमौजूदगी की वजह बेहद खास थी. वैभव को समारोह के लिए सुबह जल्दी रिपोर्ट करने के निर्देश मिले थे और ऐसा सम्मान किसी खिलाड़ी के जीवन में एक बार ही मिलता है. समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता बच्चों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, 'आप सभी की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं. आज सम्मानित हर बच्चा बराबर रूप से महत्वपूर्ण है. ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की वजह से ही भारत दुनिया में चमकता है.'
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि समय की कमी के कारण भले ही सभी के नाम ना लिए जा सकें, लेकिन हर बच्चे ने अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की सफलता का श्रेय उनके माता-पिता और परिवारों को भी दिया.
अब माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में आगे नहीं खेलेंगे. उनका पूरा ध्यान अब अंडर-19 क्रिकेट की ओर रहेगा. उम्मीद है कि उन्हें 15 जनवरी से शुरू होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया जाएगा.