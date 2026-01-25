scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

देश में पद्म अवार्ड्स, राष्ट्रपति का संबोधन और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली के निधन ने सुर्खियां बटोरीं. खेल जगत में कई दिग्गज सम्मानित हुए. दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी हुआ. RJD में सियासी खींचतान बढ़ी. बांग्लादेश-भारत विवाद, शेयर बाजार की हलचल, जम्मू-कश्मीर में ट्रेनों का फैसला और मिर्जापुर केस भी चर्चा में रहा.

वी.एस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण और शिबू सोरेन को पद्म भूषण (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 131 नामों का ऐलान हुआ, जिसमें धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिला. राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया. पत्रकार मार्क टली का निधन हुआ. खेल, राजनीति, मौसम, शेयर बाजार और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से जुड़ी अहम खबरें भी सामने रहीं.

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्म श्री... देश के 131 नायकों को पद्म पुरस्कार का ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 131 नामों की घोषणा की है. सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और पूर्व केरल मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) दिया जाएगा.

'देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे युवा', गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है. संविधान के आदर्शों ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है. संबोधन में राष्ट्रपति ने लोकतंत्र और सांस्कृतिक एकता पर ज़ोर दिया.

मशहूर पत्रकार और लेखक मार्क टली का निधन, 90 वर्ष की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय समाज के गहन अध्येता मार्क टली का रविवार को नई दिल्ली में निधन हो गया. 90 वर्षीय टली कुछ समय से अस्वस्थ थे. बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक भारत को दुनिया के सामने संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया.

विजय अमृतराज को पद्म भूषण, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री, देखें खेल जगत से किसे मिला पद्म अवार्ड

पद्म पुरस्कार 2026 में भारतीय खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया है. टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला, जबकि रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया और प्रवीण कुमार सहित कई खिलाड़ियों और कोचों को पद्म श्री से नवाजा गया.

फिर बरसेंगे दिल्ली में बादल... क्या गणतंत्र दिवस पर होगी बारिश? IMD का अलर्ट, जानें 26 जनवरी का मौसम

दिल्ली में फिर बारिश होने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. आइए जानते हैं आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है?

RJD में बढ़ा तेजस्वी यादव का कद, रोहिणी आचार्य को रास नहीं आया लालू का फैसला, बोलीं- कठपुतली बने शहजादा...

पटना में RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी और परिवार दोनों में सियासी घमासान तेज हो गया है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने X पर लगातार पोस्ट कर तेजस्वी और पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला.

'ये तो हमारा अपमान...', हसीना के भाषण से भड़क गई बांग्लादेश सरकार, भारत से रिश्तों की दुहाई
 
राजधानी दिल्ली में शेख हसीना का एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देना बांग्लादेश को नागुजरा लगा. ढाका में हसीना के स्पीच पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि यह हमारे देश के शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा है.

बाजार में दिखा 'एक का दम', 5 दिन में इस कंपनी ने कराई ₹12000Cr की कमाई, RIL-TCS सब पीछे

Stock Market में बीते हफ्ते सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से 9 को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं सिर्फ एक कंपनी ऐसी रही जिसने दम दिखाते हुए महज पांच दिन में निवेशकों को ताबड़तोड़ 12000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करा डाली.

भारी बर्फबारी से जम्मू-कश्मीर में यातायात प्रभावित, अब रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन... जानें डिटेल

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे हालिया भारी बर्फबारी के कारण बंद रहा, मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी जम्मू-कश्मीर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. ऐसे हालात में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जम्मू-कश्मीर में विशेष आरक्षित ट्रेने चलाने का फैसला लिया है, जिससे लोगों को आवाजाही का बेहतर विकल्प मिल सकेगा.

मिर्जापुर धर्मांतरण केस: मास्टरमाइंड इमरान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, दिल्ली से हुआ था गिरफ्तार

मिर्जापुर के धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. वो विदेश भागने की कोशिश में था. यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर मिर्जापुर लाई थी. रविवार को उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
