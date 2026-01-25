भारी बर्फबारी से जम्मू-कश्मीर में यातायात प्रभावित, अब रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन... जानें डिटेल

भारी बर्फबारी से सड़क और हवाई यात्रा प्रभावित होने के बाद उत्तरी रेलवे के जम्मू डिवीजन ने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा देने का फैसला लिया है. अगले हफ्ते एसएमवीडी कटरा से श्रीनगर के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है. श्री माता वैष्णो देवी (एसएमवीडी) कटरा से श्रीनगर के बीच 27 और 28 जनवरी को विशेष आरक्षित ट्रेन चलाई जाएगी.

जम्मू के डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों की योजना यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि 27 और 28 जनवरी को वंदे भारत ट्रेनें उपलब्ध नहीं होंगी.

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र ऑल-वेदर सड़क है, शुक्रवार को बनिहाल सेक्टर में भारी बर्फबारी के कारण 2 दिन बंद रहा. रविवार को इसे आंशिक रूप से खोला गया. वहीं, बर्फ से ढके कश्मीर में हवाई सेवाएं भी प्रभावित रहीं. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 26 जनवरी से 27 जनवरी शाम तक कश्मीर के ज्यादातर इलाकों और जम्मू के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है.

स्पेशल आरक्षित ट्रेन से सफर होगा आसान

अधिकारियों ने बताया कि 27 जनवरी को स्पेशल आरक्षित ट्रेन सुबह 8:10 बजे एसएमवीडी कटरा से चलेगी और 11 बजे श्रीनगर पहुंचेगी. रास्ते में यह बनिहाल रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. वापसी में ट्रेन उसी दिन दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होगी और शाम 5 बजे एसएमवीडी कटरा पहुंचेगी. इसी तरह, 28 जनवरी को ट्रेन सुबह 10:30 बजे एसएमवीडी कटरा से चलेगी और दोपहर 1:30 बजे अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में स्पेशल आरक्षित ट्रेन संख्या 04630 उसी दिन दोपहर 3 बजे श्रीनगर से रवाना होगी और शाम 6 बजे एसएमवीडी कटरा पहुंचेगी.जम्मू के डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि यह विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय मौसम विभाग द्वारा 27 और 28 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए लिया गया है. 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के कारण फ्लाइट्स और सड़क यातायात प्रभावित हुआ था.

इसके बाद फंसे हुए यात्रियों को श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया. इन परिस्थितियों को देखते हुए और वंदे भारत ट्रेन के विकल्प के रूप में यह विशेष आरक्षित ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि यात्रियों को कश्मीर आने-जाने के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सके.

