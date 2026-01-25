विजय अमृतराज को पद्म भूषण, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री, देखें खेल जगत से किसे मिला पद्म अवार्ड

भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है. पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को की गई है.
इस साल खेल जगत से पद्म भूषण पाने वाले विजय अमृतराज इकलौते खिलाड़ी हैं. पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जबकि पद्म श्री चौथे स्थान पर आता है. अमृतराज को इससे पहले 1983 में पद्म श्री और 1974 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, जो भारतीय खेलों में उनके लंबे और अहम योगदान को दर्शाता है.
इन खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर के अलावा, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. इनके साथ बलदेव सिंह, भगवनदास रायकवार और के. पाजनिवेल को भी खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है.
बलदेव सिंह को भारत में महिला हॉकी को नई दिशा देने वाला कोच माना जाता है. वहीं विजय अमृतराज को भारतीय टेनिस का पथप्रदर्शक कहा जाता है. उन्होंने अपने करियर में विंबलडन और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में दो-दो बार जगह बनाई थी.
यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्म श्री... 131 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार का ऐलान
हरमनप्रीत कौर के लिए साल 2025 बेहद खास रहा, जब उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने घरेलू सरजमीं पर पहली बार वर्ल्ड कप जीता.
रोहित शर्मा ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वह वनडे क्रिकेट में भारत के अहम खिलाड़ी हैं. उनकी कप्तान में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम की. इसके अलावा, पूर्व कुश्ती कोच व्लादिमेर मेस्तविरीशविली को मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया.
केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कार 2026 की सूची जारी की, जिसमें कुल 131 नागरिक सम्मानों को मंजूरी दी गई. इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं. इस सूची में खेल, कला, सिनेमा, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं.
पद्म पुरस्कार 2026: खेल जगत से सम्मानित हस्तियां
* विजय अमृतराज – पद्म भूषण
* बलदेव सिंह – पद्म श्री
* भगवंदास रायकर – पद्म श्री
* हरमनप्रीत कौर भुल्लर – पद्म श्री
* के. पाजनिवेल – पद्म श्री
* प्रवीण कुमार – पद्म श्री
* रोहित शर्मा – पद्म श्री
* सविता पुनिया – पद्म श्री