Aaj ka Rashifal 25 जनवरी 2026: मीन राशि वालों की करियर कारोबार में बढ़ेगी सकारात्मकता, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - आय की तुलना में खर्च की अधिकता

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देने का है. आपके सितारों के संकेत बता रहे हैं कि आय की तुलना में खर्च की अधिकता बनी हुई है, इसलिए बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी. रिश्तों को आप पूरी मजबूती देंगे और परिजनों का साथ आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा. हालांकि, जोखिम भरे कार्यों से आज दूरी बनाकर रखना ही आपके हित में रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 और 9

और पढ़ें

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. वादा निभाएं.

वृष - करियर कारोबार में बढ़ेगी सकारात्मकता

वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से बहुत शुभ संकेत दे रहा है. आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ेगी और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करने में सफल होंगे. करीबियों व मित्रों को जोड़े रखेंगे, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा. साझा प्रयासों में सक्रियता आएगी .

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. तेजी रखें.

मिथुन - प्रबंधन व प्रशासन में इच्छित प्रदर्शन

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने का है. आप प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में अपना इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर परिवार में उचित समय देंगे जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. पद और प्रतिष्ठा की उत्तम स्थिति बनी हुई है.

शुभ अंक : 1 5 7 9

Advertisement

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

कर्क - भाग्योदय के अवसरों को मिलेगा बल

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुनहरे अवसरों का है. आपके भाग्योदय के अवसरों को बल मिलेगा और आप कार्यक्षेत्र में दूसरों से आगे बने रहेंगे. घर में शुभता का संचार होगा और सुखद वातावरण रहेगा. अपने लक्ष्यों को साधने में आप आज बहुत तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक : 2 7 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. वादविवाद से बचें.

सिंह - धैर्य और अनुशासन से बढ़ें आगे

सिंह राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित स्थितियों का संकेत दे रहा है. आपको आज धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. विविध कार्यों में सावधानी रखें और वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रखें. किसी भी नए अनुबंध या कागजी कार्यवाही में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति और नियमों का पालन करना आपके लिए अनिवार्य है.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

Advertisement

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. अनियमितता से बचें.

कन्या - साझा विषयों पर फोकस बनाए रखें

कन्या राशि के जातक आज साझा विषयों और साझेदारी के कार्यों पर अपना पूरा फोकस बनाए रखेंगे. साथियों से आपका तालमेल पहले से बेहतर होगा. कहीं से शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं जो आपके दिन को बना देंगी. पद और प्रभाव की स्थिति बेहतर बनी रहेगी.

शुभ अंक : 1 5 7 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. आपसी विश्वास बढ़ाएं.

तुला - मेहनत से बढ़ेंगे उचित दिशा में

तुला राशि के जातक आज अपनी कड़ी मेहनत से कार्य और व्यापार में उचित दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे. आपकी कला और कौशल को आज विशेष बल मिलेगा. अपनी योजनाओं में सक्रियता लाएंगे और लक्ष्यों को समय से पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे. करियर और व्यापार में सहजता बनी रहेगी.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : स्फटिक के समान

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

Advertisement

वृश्चिक - मित्रों और करीबियों से सामंजस्य

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन संबंधों को मधुर बनाने का है. मित्रों का सहयोग बना रहेगा और करीबियों से आप बेहतर सामंजस्य रखेंगे. अपने प्रियजनों को पर्याप्त समय और महत्व देंगे. कार्यक्षेत्र में आपके अनुकूल और इच्छित माहौल बना रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण भेंट वार्ता में आप सहज महसूस करेंगे. मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहजता बढ़ाएं.

धनु - घर में खुशियों की होगी बढ़ोत्तरी

धनु राशि के जातकों को आज अपने घर में खुशियों को बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. कार्यक्षेत्र में आपके काम से सभी प्रसन्न होंगे. पेशेवर मामलों में आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामले अब गति लेंगे. आपकी निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी और आप सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. आशंकाएं न रखें.

Advertisement

मकर - सामाजिक मामलों को साधने की कोशिश

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक सक्रियता बढ़ाने का है. आप सामाजिक मामलों को साधने की कोशिश करेंगे और संबंधों में सहजता रखेंगे. करियर और व्यापार में आपको आज बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. कहीं से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. कला और कौशल को बल मिलेगा .

शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. व्यवस्था बनाए रखें.

कुंभ - कुल कुटुम्ब में बना रहेगा सहकार

कुंभ राशि के जातक आज अपने कुल और कुटुम्ब के लोगों के साथ सहजता और सहकार का भाव बनाए रखेंगे. अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बल देंगे. सभी मामलों में आज तेजी बनी रहेगी. करियर और व्यापार में अपना प्रभाव बनाए रखेंगे. आज आपकी रुचि कुछ जोखिमपूर्ण कार्यों में भी रह सकती है, लेकिन सावधानी बरतें. अपने संपर्कों का पूरा लाभ उठाएंगे.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. बड़ा सोचें.

Advertisement

मीन - आधुनिक गतिविधियों पर फोकस

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आधुनिकता और नवीनता की ओर बढ़ने का है. आप आधुनिक गतिविधियों पर अपना फोकस बढ़ाएंगे. आपकी सूझबूझ और सक्रियता से आज सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यों पर विशेष जोर रहेगा. जीवन की जरूरी बातों और बारीकियों को अनदेखा न करें. आपसी भरोसा बनाए रखें और अपनों की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहें.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहज रहें.

---- समाप्त ----