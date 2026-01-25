RJD में बढ़ा तेजस्वी यादव का कद, रोहिणी आचार्य को रास नहीं आया लालू का फैसला, बोलीं- कठपुतली बने शहजादा...

पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी गई. उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया. इसके बाद परिवार के भीतर जारी कलह खुलकर सामने आ गई है. एक बार फिर तेजस्वी vs रोहिणी देखने को मिल रहा है. चुनाव में हार के बाद से ही पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तेजस्वी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद एक फिर मुखर हो गईं. उन्होंने तेजस्वी की ताजपोशी से पहले और कमान मिलने के बाद हमले जारी रखे हैं.

रोहिणी ने सुबह X पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी-वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व् विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध - संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा.

इसके बाद तेजस्वी को अध्यक्ष चुने जाने के बाद रोहिणी ने फिर X पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'सियासत के शिखर-पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुरसुहाती करने वालों और" गिरोह-ए-घुसपैठ" को उनके हाथों की "कठपुतली बने शहजादा" की ताजपोशी मुबारक.'

इस पोस्ट के जरिये रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. इस X पोस्ट से साफ है कि परिवार में तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. रोहिणी ने लिखा कि पार्टी में घुसपैठ करने वालों और तेजस्वी को उनके हाथों की कठपुतली बनने पर बधाई.



क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रोहिणी आचार्य बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की हार के बाद से ही लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हो उसे सामने आना चाहिए. तेज प्रताप यादव और रोहिणी लगातार पार्टी को हाईजैक करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं. आज के रोहिणी और तेज प्रताप यादव के X पोस्ट से एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है.

क्या था रोहिणी आचार्य का पूरा पोस्ट?

उन्होंने आगे लिखा, 'वर्त्तमान की कड़वी, चिंताजनक एवं दुःखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक़ - हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन - जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों-साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस-नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है, कब्ज़ा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं. नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे को सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक-तथ्यात्मक जवाब देने की बजाए भ्रम फ़ैलाने, लालूवाद व् पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाए अपने गिरेबान में झांकना होगा और अगर "वो" चुप्पी साधता है, तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष व् आरोप स्वतः ही साबित होता है.'

जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी - वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक - आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 25, 2026



तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी को पार्टी की जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी का पालन करें. बहन का ट्वीट एक दम सही है.



मीसा भारती क्या बोलीं?

RJD नेता तेजस्वी यादव को RJD का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर RJD नेता मीसा भारती ने कहा, 'मैं उन्हें बधाई देती हूं. यह पार्टी और बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है. RJD के पास अब एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं. हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे. इस बारे में मीटिंग में चर्चा हुई है. तेजस्वी को एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है.'

तमाम आरोपों और परिवार के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने करीबी संजय यादव के साथ शामिल होने पहुंचे. इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया. बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी, संजय यादव और मीसा भारती समेत आरजेडी के तमाम पदाधिकारी शामिल रहे.

