बाजार में दिखा 'एक का दम', 5 दिन में इस कंपनी ने कराई ₹12000Cr की कमाई, RIL-TCS सब पीछे

शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने वालों को बीते सप्ताह झटके पर झटका लगा. सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2032 अंक या 2.43% की गिरावट में रहा, तो निफ्टी का भी हाल बेहाल नजर आया. इस बीच मार्केट कैप के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से नौ को घाटा उठाना पड़ा और 'एक का दम' दिखाई दिया.

बाजार में गिरावट के बावजूद सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ही ऐसी कंपनी रही, जिसने अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई. जबकि सबसे ज्यादा नुकसान में देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Mukesh Ambani Reliance) रही.

9 कंपनियों में सबसे ज्यादा RIL के स्वाहा

शेयर मार्केट में बीते सप्ताह आई गिरावट के बीच सेंसेक्स की Top-10 कंपनियों में से रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी समेत 9 कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल कंबाइंड रूप से 2.51 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हो गया. अपने निवेशकों को सबसे बड़ा झटका रिलायंस ने दिया और Reliance Market Cap 96,960.17 करोड़ रुपये की भारी भरकम गिरावट के साथ कम होकर 18.75 लाख करोड़ रुपये के आस-पास रह गया.

इन कंपनियों के निवेशक भी बेहाल

अपने निवेशकों को नुकसान कराने के मामले में पिछले सप्ताह रिलायंस को छोड़कर जो कंपनियां आगे रहीं, उनमें दूसरे पायदान पर ICICI Bank है, जिसका मार्केट कैप 48,644.99 करोड़ रुपये की कमी के साथ करीब 9.60 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा HDFC Bank को 22,923.02 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और इसकी मार्केट वैल्यू गिरकर 14.10 लाख करोड़ रुपये रह गई.

Top-9 Losers Firm में टेलीकॉम दिग्गज Bharti Airtel भी 17,533.97 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ शामिल रही. इसका मार्केट कैपिटल कम होकर 11.32 लाख करोड़ रुपये रह गया. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा ग्रुप की TCS की मार्केट वैल्यू में 16,588.93 करोड़ रुपये की कमी आई और ये घटकर 11.44 लाख करोड़ रुपये पर आ गई.

SBI-Infosys समेत ये चार भी घाटे में

लार्सन एंड टुब्रो का एमकैप 15,248.32 करोड़ रुपये टूटकर 5.15 लाख करोड़ और Bajaj Finance Market Cap 14,093.93 करोड़ रुपये गिरकर 5.77 लाख करोड़ पर आ गया. इसके अलावा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का मार्केट कैप (SBI MCap) पांच दिन में 11,907.5 करोड़ घटकर 9.50 लाख करोड़ रुपये, जबकि आईटी कंपनी इंफोसिस का एमकैप 7,810.77 करोड़ रुपये की गिरावट लेकर 6.94 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

सिर्फ एक कंपनी के निवेशक मौज में

Sensex Top-10 फर्म की लिस्ट में शामिल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ही एक ऐसे कंपनी रही, जो बाजार में भूचाल के बीच भी अपने निवेशकों को कमाई कराती हुई नजर आई. HUL Market Cap बढ़त के साथ 5.67 लाख करोड़ रुपये हो गया और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो महज पांच कारोबारी दिनों में इसके शेयरों में पैसे लगाने वालों 12,311.86 करोड़ रुपये छाप डाले.

नुकसान के बाद भी नंबर-1 रिलायंस

मार्केट कैपिटल में भारी गिरावट के बाद भी Mukesh Ambani की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड Market Value के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: HDFC Bank, TCS, Bharti Airtel, ICICI Bank, SBI, Infosys, Bajaj Finance, HUL और LT का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

