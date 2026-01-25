scorecardresearch
 
मशहूर पत्रकार और लेखक मार्क टली का निधन, 90 वर्ष की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय समाज के गहन अध्येता मार्क टली का रविवार को नई दिल्ली में निधन हो गया. 90 वर्षीय टली कुछ समय से अस्वस्थ थे. बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक भारत को दुनिया के सामने संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया.

दिग्गज पत्रकार और लेखक मार्क टली का 90 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया. (Photo: PTI)
जाने माने लेखक और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का रविवार को नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 90 वर्ष के थे. यह जानकारी उनके एक करीबी मित्र ने साझा की. अपनी पत्रकारिता के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले मार्क टली कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और पिछले एक सप्ताह से साउथ दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती थे.

वरिष्ठ पत्रकार और टली के करीबी मित्र सतीश जैकब ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'मार्क का रविवार दोपहर साकेत के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया.' 24 अक्टूबर 1935 को कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में जन्मे मार्क टली, 22 वर्षों तक बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे. वह एक प्रतिष्ठित लेखक भी थे और बीबीसी रेडियो-4 के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘समथिंग अंडरस्टूड’ के प्रेजेंटर रहे. 

मार्क टली को वर्ष 2002 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, जबकि भारत सरकार ने उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था. उन्होंने भारत में लोगों के जीवन और समाज का बहुत करीब से अध्ययन किया था. मार्क टली ने भारत पर कई चर्चित पुस्तकें लिखीं, जिनमें ‘नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया’, ‘इंडिया इन स्लो मोशन’, ‘द हार्ट ऑफ इंडिया’, अमृतसर: मिसेज गांधी लास्ट बैटल (1985), इंडियाज अनएंडिंग जर्नी (2008) और द रोड अहेड (2011) प्रमुख हैं. 

टली 4 साल की उम्र में दार्जिलिंग के एक ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल पहुंचे और 9 साल की उम्र से आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए. उन्होंने हैम्पशायर के ट्विफोर्ड स्कूल, मार्लबोरो कॉलेज और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी हॉल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने थियोलॉजी (धर्मशास्त्र) का अध्ययन किया. कैम्ब्रिज में अपनी शिक्षा के बाद, मार्क टली ने चर्च ऑफ इंग्लैंड में पादरी बनने की इच्छा जताई, लेकिन लिंकन थियोलॉजिकल कॉलेज में 2 टर्म के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया.

उन्होंने जुलाई 1994 में इस्तीफा देने से पहले 30 साल तक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के साथ काम किया. मार्क टुली 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान BBC के इंडिया कॉरेस्पोंडेंट थे, जिसके बाद बांग्लादेश बना था. BBC के संवाददाता के तौर पर, उन्होंने भारत की सभी बड़ी घटनाओं को कवर किया, जिसमें भारत-पाकिस्तान संघर्ष, भोपाल गैस त्रासदी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या और बाबरी मस्जिद विध्वंस शामिल हैं.

