लाइव अपडेट

Delhi-NCR Weather Live: बर्फबारी बनी आफत! पहाड़ों पर पर्यटकों का सैलाब... जानें दिल्ली समेत कई राज्यों का मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 25 जनवरी 2026, 11:30 AM IST

Weather News Live Updates: उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और रौनक को और बढ़ा दिया है. पहाड़ों पर बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं. जहां एक ओर लोग बर्फ से ढके शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में यह बर्फ आफत भी बन गई है. सड़कों पर गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं और कुछ जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लंबा जाम लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

पहाड़ों में ताजा बर्फबारी से मौसम बेहद ठंडा हो गया है, औली में कई संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं, कश्मीर के कूपवाड़ा में भी बर्फबारी से मैदान, पहाड़, पेड़ और मकान सफेद चादर में लिपट गए हैं. कई जगहों पर सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों से लगातार काम किया जा रहा है. 

बर्फबारी कई इलाकों में खूबसूरत नजारों के साथ-साथ आफत भी बन गई है. शिमला की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी के चलते सड़क पर कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों की गाड़ियां बर्फ में फंस गई है.

दिल्ली-NCR के मौसम की बात करें तो, मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. आज अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C के बीच रहने की संभावना है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:08 AM (57 मिनट पहले)

Delhi Pollution News: दिल्ली की हवा में सुधार

Posted by :- Aman

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-3 हटा दिया है.

 

10:53 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Rain: दिल्ली में होगी बारिश

Posted by :- Aman

भार मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 27  जनवरी 2026 को सुबह से दोपहर तक दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही गरज/बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

10:50 AM (एक घंटा पहले)

Uttarakhand Weather: केदारनाथ में भारी बर्फबारी

Posted by :- Aman

केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है, जहां मंदिर और सभी पैदल मार्ग करीब 4 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक गए हैं.

 

10:45 AM (एक घंटा पहले)

Jammu-Kashmir Snowfall: जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद

Posted by :- Aman

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद है. काजीगुंड में भारी बर्फबारी और खराब मौसम ने हालात बिगाड़ दिए हैं. प्रशासन ने लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी है.

 

10:36 AM (एक घंटा पहले)

Himachal Snowfall: बर्फ से ढकी चोटियां

Posted by :- Aman

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद धर्मशाला में मौसम साफ नजर आ रहा है. धौलाधार की चोटियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं. ऊपरी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे गिर गया है.

 

