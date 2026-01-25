Delhi-NCR Weather Live: बर्फबारी बनी आफत! पहाड़ों पर पर्यटकों का सैलाब... जानें दिल्ली समेत कई राज्यों का मौसम

पहाड़ों में ताजा बर्फबारी से मौसम बेहद ठंडा हो गया है, औली में कई संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं, कश्मीर के कूपवाड़ा में भी बर्फबारी से मैदान, पहाड़, पेड़ और मकान सफेद चादर में लिपट गए हैं. कई जगहों पर सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों से लगातार काम किया जा रहा है.

बर्फबारी कई इलाकों में खूबसूरत नजारों के साथ-साथ आफत भी बन गई है. शिमला की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी के चलते सड़क पर कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों की गाड़ियां बर्फ में फंस गई है.

दिल्ली-NCR के मौसम की बात करें तो, मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. आज अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C के बीच रहने की संभावना है.

