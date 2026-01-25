वी.एस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण... देश के 131 नायकों को पद्म पुरस्कार का ऐलान
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 131 नामों की घोषणा की है. सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और पूर्व केरल मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) दिया जाएगा.
Advertisement
X
वी.एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण और शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. (File Photo: PTI)
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को पद्म पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार के लिए कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जीवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है. इसमें दो लोगों को संयुक्त रूप से पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिन्हें एक ही पुरस्कार माना गया है. इस बार पद्म विभूषण के लिए 5, पद्म भूषण के लिए 13 और पद्म श्री के लिए 113 लोगों को चुना गया है. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है. इस वर्ष की सूची में देश-विदेश से आए सम्मानित लोग भी शामिल हैं.
पद्म विभूषण: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक एन. राजम और वरिष्ठ न्यायविद के. टी. थॉमस भी पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे.
Advertisement
पद्म भूषण पाने वालों में प्रसिद्ध गायिका अलका याज्ञनिक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक, विज्ञापन जगत के दिग्गज पियूष पांडे (मरणोपरांत) और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज शामिल हैं.
113 लोग पद्म श्री से होंगे सम्मानित
पद्म श्री पुरस्कारों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्हें देश का 'अनसंग हीरोज' कहा जा रहा है. इनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, अभिनेता सतीश शाह (मरणोपरांत) सहित कई जमीनी स्तर पर काम करने वाले समाजसेवी, शिक्षक, कलाकार और चिकित्सक शामिल हैं. इस सूची में 19 महिलाएं, 6 विदेशी नागरिक और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं.