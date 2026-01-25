फिर बरसेंगे दिल्ली में बादल... क्या गणतंत्र दिवस पर होगी बारिश? IMD का अलर्ट, जानें 26 जनवरी का मौसम

भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. यह खास अवसर हर देशवासी के लिए काफी अहम है. सोमवार 26 जनवरी को मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों और सांस्कृतिक झांकियों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा.
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली-NCR के मौसम में बदलाव देखने को मिला है. दिल्ली में बारिश भी हुई है. हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार आया है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, 26 जनवरी को दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि आसमान में हल्के बादल बने रह सकते हैं.
बता दें, 26 जनवरी की सुबह ठंडी हवाओं के चलने का अनुमान है. सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है, जिसका असर विजिबिलिटी पर पड़ सकता है. दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में 26 जनवरी को अधिकतम तापमान 19°C से 21°C और न्यूनतम तापमान 04°C से 06°C के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रह सकता है.
यहां होगी बारिश
IMD के अनुसार, 26 से 28 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी बिजली कड़कने के साथ 50–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है.
27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसी दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली कड़कने के साथ 40–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.