Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत ने चक्रवात दित्वाह के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए 450 मिलियन डॉलर की मदद दी. वहीं, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इंसानों की तरह खुद प्रयोग करने वाला AI डेवलप किया. इन खबरों के अलावा, चांदी की कीमत मंगलवार को 2 लाख 9 हजार रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गई. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

PM मोदी के दूत बनकर श्रीलंका पहुंचे जयशंकर, चक्रवात की तबाही के बाद 450 मिलियन डॉलर का दिया राहत पैकेज



भारत ने चक्रवात दित्वाह के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए 450 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है. यह कदम नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है. आजतक के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका दौरे के दौरान राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके और विदेश मंत्री विजिता हेराथ से मुलाकात में इस सहायता की जानकारी दी.

IIT दिल्ली के र‍िसर्चर्स ने बनाया AI एजेंट AILA, वैज्ञान‍िकों की तरह कर पाएगा लैब में प्रयोग



IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इंसानों की तरह खुद प्रयोग करने वाला AI विकसित किया है, जिसका नाम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट यानी AILA है. AILA ने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप चलाना सीख लिया है. इससे रिसर्च की रफ्तार तेज हो गई है. आजतक के अनुसार, AILA प्रयोग कर सकता है, उपकरण चला सकता है और नतीजों का विश्लेषण भी कर सकता है.

Gold-Silver Rate Today: सोने की कीमत आज 1 लाख 36 हजार के पार, चांदी भी हुई महंगी, देखें लेटेस्ट रेट



मंगलवार को चांदी की कीमत ₹2 लाख प्रति किलो के ऊपर बनी रही. वहीं सोने के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आईबीजेए के अनुसार, 22 कैरेट सोना 22 दिसंबर को ₹1 लाख 22 हजार 717 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बढ़कर ₹1 लाख 24 हजार 698 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. आजतक के अनुसार, आज चांदी के भाव में प्रति किलो ₹1500 से ज्यादा की तेजी आई है.

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल से नहीं हो पाएगी रिहाई



उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि, उनकी तत्काल रिहाई संभव नहीं है क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहे हैं. आजतक के अनुसार, कोर्ट ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी है.

कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, घंटों लेट चल रही राजधानी समेत ये ट्रेनें... यात्री परेशान



घने कोहरे के कारण वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित हुई है. दिल्ली हावड़ा रेल रूट की कई ट्रेनें 12-12 घंटे की देरी से चल रही हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सियालदह राजधानी 12 घंटे और पटना राजधानी 13 घंटे की देरी से गुजर रही है. आजतक के अनुसार, ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं.

जेपी नड्डा और नितिन नबीन के साथ आज सभी बीजेपी सांसदों की मीटिंग, पटना पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष



बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ सभी सांसदों की मीटिंग हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसद शामिल हुए. इस मीटिंग में पार्टी के आगामी लक्ष्यों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई. आजतक के अनुसार, नितिन नबीन आज ही दिल्ली से पटना पहुंचे हैं.

दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर VHP का प्रोटेस्ट, उधर ढाका में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात



बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में माहौल गरमा गया है. VHP, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. आजतक के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

विदेशी हथियारों को पछाड़ा... NSG कमांडो को मिलेगी स्वदेसी कंपनी SSS की 500 G72 मशीन गन



बेंगलुरु की SSS Defence कंपनी ने NSG के लिए 500 स्वदेशी 9×19 मिमी सबमशीन गनों की खरीद के टेंडर में सबसे कम बोली लगाकर जीत हासिल की है. देश की एलीट काउंटर-टेररिज्म फोर्स NSG अब तक जर्मनी की Heckler & Koch MP5 सहित यूरोपीय हथियारों पर निर्भर रही है. आजतक के अनुसार, यह सौदा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

यूपी में किसानों को अब सिर्फ 6% ब्याज पर मिलेगा लोन, योगी सरकार का तोहफा



2026 की शुरुआत से पहले UP के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. किसानों को अब लोन पर भारी ब्याज दरें नहीं चुकानी पड़ेंगी. यूपी सरकार किसानों को भारी ब्याज से राहत देने के लिए कदम उठा रही है. अब लघु और सीमांत किसानों को ऋण लेने पर कम ब्याज देना होगा. आजतक के अनुसार, सरकारी योजना के तहत अब किसानों को मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

दिल्ली में 14 हजार लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद, एक्सपायरी बेबी फूड-चॉकलेट में डेट बदल लगा रहे थे नया बारकोड



दिल्ली-NCR के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर बड़ी खबर है. नकली दवाओं के बाद अब रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रहीं. पुलिस ने नकली फूड आइटम बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 हजार लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक, एक्सपायर्ड फूड, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट बरामद किए हैं. आजतक के अनुसार, इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.



