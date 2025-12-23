कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, घंटों लेट चल रही राजधानी समेत ये ट्रेनें... यात्री परेशान

एक तरफ जहां पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है. वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है. उत्तर प्रदेश में भी तापमान काफी कम हो चुका है और पिछले कई दिनों से कोहरे ने अपना डेरा जमा रखा है. घने कोहरे का आलम यह है कि वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लग गई है.

दिल्ली हावड़ा रेल रूट की दर्जनों ट्रेनें 12-12 घंटे की देरी से चल रही हैं और शीतलहर में ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री अब त्राहिमाम करने लगे हैं. दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है. यहां से होकर गुजरने वाली सियालदह राजधानी 12 घंटे और पटना राजधानी 13 घंटे की देरी से चल रही है.

वहीं भुवनेश्वर राजधानी और हावड़ा राजधानी भी 8 से 12 घंटे की देरी से चल रही है. यही हाल मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल सहित दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भी है. कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ट्रेनों के इंतजार में रेल यात्री फ्लेटफॉर्म पर बैठकर परेशान हो रहे हैं.

यात्री भी हो रहे हैं परेशान

स्टेशन पर मौजूद संजीव सिंह ने बताया कि मुझे प्रयागराज जाना है. ठंड और कोहरा बहुत ज्यादा है. सभी ट्रेनें रोज 5 से 6 घंटे रीशेड्यूल हो रही हैं. वहीं दीपिका नामक महिला यात्री ने बताया कि हम लोगों को गया जाना है. हम लोग 6:30 बजे यहां ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे. लेकिन ट्रेन लगातार लेट हो रही है. गया से भी हम लोगों को हावड़ा जाना है और वहां से 3:00 बजे की ट्रेन है. ट्रेन काफी लेट चल रही है और हम अपनी गया से हावड़ा की ट्रेन पकड़ पाएंगे या नहीं इसकी भी शंका बनी हुई है.

ठंड भी काफी है और ऐसे में इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है. इसी तरह एक और रेल यात्री श्याम जी ने बताया कि हमको बक्सर जाना है. हमारी ट्रेन 7 घंटे लेट हो गई है.

कई-कई घंटे लेट चल रही हैं ये ट्रेनें



>12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 13 घंटे लेट

> 12302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी 12 घंटे लेट

>22812 नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे

> 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट

> 12260 बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

> 12382 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> 12988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

> 22362 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

> 12818 आनंद विहार हटिया झारखंड एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

> 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

> आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 4 घंटे लेट

> 14620 फिरोजपुर अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> एक 3005 हावड़ा अमृतसर मेल 3 घंटे लेट

> 12321 हावड़ा मुंबई मेल 1 घंटे लेट

> 15636 ओखा द्वारका एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> 12333 विभूति एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

> 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

