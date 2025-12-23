scorecardresearch
 
जेपी नड्डा और नितिन नबीन के साथ आज सभी बीजेपी सांसदों की मीटिंग, पटना पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सभी सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे. पटना पहुंचने पर नितिन नबीन का भव्य स्वागत और रोड शो हुआ.

बिहार की राजधानी पटना पहुंचे नितिन नबीन (Photo:X/ @NitinNabin)
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ सभी सांसदों की मीटिंग होगी. यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसद शामिल होंगे. इस बैठक में पार्टी के आगामी लक्ष्यों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. 

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं. पटना एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है. 

नितिन नबीन के स्वागत के लिए जा रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गए. वे अपनी गाड़ी जाम में फंसी देख दोनों नेता वाहन से बाहर निकल आए और पैदल ही नितिन नबीन के काफिले की तरफ दौड़ पड़े. 

नितिन नबीन के लिए रोड शो...

नितिन नबीन के लिए पटना एयरपोर्ट से मिलर स्कूल ग्राउंड तक एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया. इसके बाद रात 9 बजे नितिन नबीन और जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे.

जब जाम की वजह से पैदल भागे डिप्टी सीएम

नितिन नबीन के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट जाने के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम की चपेट में आ गए. समय पर एयरपोर्ट पहुंचने और नितिन नबीन का अभिनंदन करने के लिए दोनों नेताओं ने गाड़ी छोड़ दी. वे सड़क पर पैदल ही नितिन नबीन के काफिले की तरफ दौड़ने लगे, जिससे वे समय पर वहां पहुंच सकें. कार्यकर्ताओं में अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर जबरदस्त उत्साह और जोश देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----
