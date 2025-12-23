Gold-Silver Rate Today: सोने की कीमत आज 1 लाख 36 हजार के पार, चांदी भी हुई महंगी, देखें लेटेस्ट रेट

चांदी के भाव लगातार उछाल पर हैं. आज मंगलवार 22 दिसंबर को चांदी की कीमत 2 लाख रुपये के ऊपर बनी हुई है. वहीं, सोने के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 22 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट ₹1,22,717 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह बढ़कर ₹1,24,698 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 1 हजार 500 से ज्यादा का उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today 23 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता सोमवार शाम का रेट मंगलवार

सुबह का रेट कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 133970 136133 ₹2163 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 133434 135588 ₹2154 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 122717 124698 ₹1981 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 100478 102100 ₹1622 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 78373 79638 ₹1265 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 207727 209250 ₹1523 महंगी

सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹133584 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹133970 प्रति 10 ग्राम

सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹207550 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹207727 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

