यूपी में किसानों को अब सिर्फ 6% ब्याज पर मिलेगा लोन, योगी सरकार का तोहफा

उत्तर प्रदेश में किसान अब कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के लघु और सीमांत किसानों को मात्र 6% ब्याज दर पर लोन मिलेगा. किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.

यूपी के किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा (Photo: Pixabay)
साल 2026 की शुरुआत से पहले यूपी के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है. किसानों को अब लोन पर भारी ब्याज दरें नहीं चुकानी पड़ेंगी. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को भारी ब्याज से राहत देने के लिए कदम उठा रही है. अब लघु और सीमांत किसानों को ऋण लेने पर कम ब्याज देना होगा. सरकारी योजना के तहत अब इन किसानों को मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

किसानों को मिलेगा लाभ

किसानों को कई बार महंगी ब्याज दरों के कारण आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है. भारी ब्याज के चलते अनेक समस्याएं होती हैं. वहीं, मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर कई बार मुश्किलें और बढ़ जाती है. ऐसे हालात में यूपी सरकार की यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यह सुविधा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत दी जाएगी.  इस नई व्यवस्था से लघु एवं सीमांत किसानों का आर्थिक बोझ कम हो सकेगा और उन्हें लाभ मिलेगा.

भारी ब्याज से मिलेगा छुटकारा

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब अन्नदाता किसानों को अधिक ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा. प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का ब्याज दर लगभग 11.5 प्रतिशत है, जिससे किसानों को लोन लेने पर भारी ब्याज देना पड़ता है.

इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कदम उठा रही है. यह सुविधा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत दी जाएगी. लघु एवं सीमांत किसानों को 6% की ब्याज दर पर LDB के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

---- समाप्त ----
