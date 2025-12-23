scorecardresearch
 
दिल्ली में 14 हजार लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद, एक्सपायरी बेबी फूड-चॉकलेट में डेट बदल लगा रहे थे नया बारकोड

दिल्ली पुलिस ने नकली फूड आइटम बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 14 हजार लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, नकली चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट बरामद किए है. आरोपी एक्सपायरी डेट बदलकर और फर्जी बारकोड लगाकर सामान बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे थे. दिल्ली-एनसीआर से 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस नेटवर्क के अन्य ठिकानों की जांच कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर एक्सपायर्ड सामान पर नई तारीख लिखने वाले गिरोह का खुलासा किया है (Photo: Screengrab)
दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर एक बार फिर डराने वाला सच सामने आया है. नकली दवाओं के बाद अब लोगों की रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रहीं. दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली फूड आइटम बनाने और बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में करीब 14 हजार लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक, भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट बरामद किए गए हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दामों पर फूड आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी संदिग्ध है. इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की योजना बनाई. जैसे ही पुलिस टीम ने संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी, अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी. जांच में सामने आया कि इन कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन मशीनों की मदद से पुरानी तारीख हटाकर नई तारीख प्रिंट की जा रही थी. इतना ही नहीं, फर्जी बारकोड तैयार कर बोतलों और कैनों पर चिपकाए जा रहे थे, ताकि सामान असली लगे और आसानी से बाजार में खपाया जा सके.

बारकोड हो रहा था प्रिंट

छापेमारी के दौरान पुलिस ने ऐसे वीडियो भी रिकॉर्ड किए, जिनमें साफ दिख रहा है कि कैसे मशीन से बारकोड प्रिंट हो रहा है और एक्सपायर्ड सामान पर नई तारीख लगाई जा रही है. यही नहीं, कोल्ड ड्रिंक के अलावा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली चॉकलेट, बेबी प्रोडक्ट और अन्य फूड आइटम भी मिले, जिन्हें थोक बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी इन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को बेहद सस्ते दामों पर खरीदते थे और फिर तारीख बदलकर, नकली पैकिंग और फर्जी बारकोड के जरिए इन्हें होलसेल मार्केट में बेच देते थे. वहां से ये सामान छोटे दुकानदारों तक पहुंचता था और आखिरकार आम लोगों की थाली तक.

बच्चों के प्रोडक्ट भी शामिल

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस गिरोह का निशाना खास तौर पर बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट भी थे. बेबी फूड और चॉकलेट जैसी चीजें, जिन्हें माता-पिता भरोसे के साथ खरीदते हैं, वही इस मिलावट और धोखाधड़ी की चपेट में थीं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सपायर्ड और नकली फूड आइटम से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, खासकर बच्चों में.

दिल्ली के अलावा और कहां होती थी सप्लाई

दिल्ली पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और दिल्ली-एनसीआर के अलावा किन-किन राज्यों में इसका माल सप्लाई किया जा रहा था. इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या देश के बाजारों में बिकने वाला हर सामान भरोसे के लायक है?

नकली ENO भी हुआ था बरामद

कुछ महीने पहले  भी दिल्ली में छापेमारी के दौरान दो फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया था. जहां नकली टूथपेस्ट, ईनो (ENO) सहित अन्य रोजमर्रा के सामान बनाए जाते थे. फिलहाल छापेमारी के लिए गई टीम ने दोनों ही फैक्ट्रियों को सील कर दिया था.  ये फैक्ट्रियां वजीराबाद में एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर संचालित की जा रही थीं. एक कंपनी में नकली टूथपेस्ट तैयार किया जा रहा था. जबकि दूसरी में ईनो बनाया जा रहा था. यहां प्रोडक्शन के बाद सामान को दिल्ली सहित अन्य राज्यों के बाजारों में सप्लाई किया जाता था. वजीराबाद पुलिस ने बताया था कि नकली टूथपेस्ट और ईनो सहित रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट को यहां की दो फैक्ट्रियों में बनाया जाता था. छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में टूथपेस्ट और ईनो बनाने का नकली सामान बरामद किया गया. साथ ही जगतपुर के रिहायशी घर से भारी मात्रा में नकली माल भी बरामद किया गया था. यहां बन रहे टूथपेस्ट को अगर प्रयोग में लाया जाए तो दांत तक गल जाए. वहीं नकली ईनो ऐसा था कि पीने से पेट में जलन पैदा हो जाए.

