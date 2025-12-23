scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

विदेशी हथियारों को पछाड़ा... NSG कमांडो को मिलेगी स्वदेसी कंपनी SSS की 500 G72 मशीन गन

SSS Defence की स्वदेशी G72 सबमशीन गन (9×19 mm) ने NSG के 500 SMG खरीद टेंडर में L1 बनकर विदेशी प्रतियोगियों (जैसे H&K MP5) को पछाड़ दिया. तकनीकी मूल्यांकन में सभी विदेशी बोली खारिज हो चुकी हैं. यह NSG की सख्त जरूरतों को पूरा करने वाली पहली भारतीय SMG है. डील जल्द पूरा होने की उम्मीद है.

ये है जी72 सबमशीन गन जो अब एनएसजी कमांडो इस्तेमाल करने वाले हैं. (Photo: SSS Defence)
बेंगलुरु की निजी कंपनी SSS Defence ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के लिए 500 स्वदेशी 9×19 mm सबमशीन गनों (SMG) की खरीद टेंडर में सबसे कम बोली (L1) लगाकर बाजी मार ली है. टेंडर FE के अनुसार, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद SSS Defence की G72 SMG को चुना गया है, जबकि सभी विदेशी और अन्य प्रतियोगी बोली तकनीकी आधार पर खारिज हो गईं.

NSG, जो देश की सबसे एलीट काउंटर-टेररिज्म फोर्स है, दशकों से जर्मनी की Heckler & Koch MP5 और अन्य यूरोपीय SMG पर निर्भर रही है. ये हथियार विश्व स्तर के बेस्ट काउंटर-टेररिज्म यूनिट्स के मानकों पर खरे उतरते हैं. ऐसे में NSG की सख्त तकनीकी जरूरतों को पूरा करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है.

यह स्वदेशी हथियार का विदेशी प्रतियोगियों पर बड़ा विजय है. अंतिम डील होना बाकी है. लेकिन यह पहले से ही 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए बड़ी जीत है.

G72 SMG की पूरी विशेषताएं 

SSS Defence की G72 एक आधुनिक, मॉड्यूलर सबमशीन गन है, जो विशेष रूप से स्पेशल फोर्सेस, VIP सिक्योरिटी और क्लोज क्वार्टर्स बैटल (CQB) के लिए डिजाइन की गई है. यह रोलर-डिलेड ब्लोबैक सिस्टम पर काम करती है, जो फुल-ऑटो फायर में भी सटीकता और नियंत्रण बनाए रखती है. मुख्य फीचर्स...

NSG SSS G72 Submachine Gun

  • कैलिबर: 9×19 mm NATO (पराबेलम).
  • फायरिंग मोड: सेमी-ऑटोमैटिक और फुल-ऑटोमैटिक.
  • बैरल लंबाई: अलग-अलग कॉन्फिगरेशन – 8.7 इंच (स्टैंडर्ड) और कॉम्पैक्ट वर्जन उपलब्ध.
  • बैरल फिनिश: क्रोम प्लेटिंग या नाइट्राइड फिनिश (जंग और घिसाव से बचाव).
  • स्टॉक: साइड-फोल्डिंग स्टॉक, जो दोनों पोजीशन में सुरक्षित लॉक होता है.
  • सिलेक्टर/सेफ्टी: एम्बीडेक्स्ट्रस (दाएं-बाएं हाथ दोनों के लिए), सेफ्टी लीवर के साथ.
  • हैंडगार्ड: फ्री-फ्लोटिंग डिजाइन, जो गर्मी को अच्छे से फैलाता है. हाथों को सुरक्षित रखता है.
  • रेल सिस्टम: 12 और 6 ओ'क्लॉक पर इंटीग्रल पिकाटिनी रेल, 3 और 9 ओ'क्लॉक पर M-LOK स्लॉट्स – साइट्स, लेजर, ग्रिप्स आदि एक्सेसरीज लगाने के लिए.
  • मटेरियल: एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमिनियम और हाई-स्ट्रेंथ स्टील अलॉय – हल्का लेकिन मजबूत.
  • उपयोग: उच्च गुणवत्ता, टिकाऊपन और विश्वसनीयता, कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्मेंस

यह हथियार पूरी तरह स्वदेशी है और NSG जैसे एलीट फोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: 29 जिले, 5 करोड़ लोग, 20 अभयारण्यों की लाइफलाइन... अरावली न होती तो क्या होता?

NSG के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

NSG के कमांडोज आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में क्लोज रेंज में लड़ते हैं, जहां कॉम्पैक्ट, तेज और विश्वसनीय हथियार जरूरी होता है. अब तक MP5 जैसे आयातित हथियारों पर निर्भरता थी, लेकिन G72 के आने से लॉजिस्टिक्स आसान होगा, रखरखाव सस्ता और कस्टमाइजेशन संभव होगा.

SSS Defence के लिए यह ऑर्डर बड़ा रेफरेंस बनेगा, जो आगे अन्य CAPF और मिलिट्री टेंडर्स में मदद करेगा. कंपनी पहले से स्नाइपर राइफल्स और असॉल्ट राइफल्स में सफलता पा चुकी है.

