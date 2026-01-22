Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. वहीं, अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी रोहित शर्मा को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित करेगी. इन खबरों के अलावा, पंजाब सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ किया है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार, ICC ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त... क्रिकेट की दुन‍िया में भूचाल

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आगामी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. सुरक्षा और राजनीतिक हालात को वजह बताते हुए यह फैसला लिया गया. बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जब तक मैचों का वेन्यू भारत से बदलकर श्रीलंका नहीं किया जाता, तब तक टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी.

'हिटमैन' नहीं डॉक्टर रोहित शर्मा कह‍िए! टीम इंडिया के पूर्व कप्तान को ये यूनिवर्सिटी देगा मानद डॉक्टरेट

अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, पुणे अपने 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान रोहित शर्मा को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित करेगी. अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी ने बुधवार को इस बात की आधिकारिक घोषणा की. ये दीक्षांत समारोह 24 जनवरी को पुणे में आयोजित होगा और इसे एक भव्य व स्टार-स्टडेड इवेंट बताया जा रहा है.

Advertisement

पंजाब: केजरीवाल और CM मान ने किया 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का शुभारंभ, हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना 'मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत 65 लाख परिवारों के लगभग 3 करोड़ निवासियों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. योजना में 2,350 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर है.

अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, ED के समन मामले में कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर पेश न होने के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है. ये मामला दिल्ली एक्साइज नीति से जुड़ा था. जिसमें जांच एजेंसी ने उन पर जानबूझकर जांच में शामिल न होने का आरोप लगाया था.

विजय की TVK को मिला ‘सीटी’ चुनाव चिन्ह, तमिलनाडु 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज

चुनाव आयोग ने अभिनेता-राजनेता विजय की TVK को ‘व्हिसल’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया है. यह फैसला 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है. TVK के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने बताया कि ‘सीटी’ पार्टी की पहली पसंद था. TVK की स्थापना दो साल पहले हुई थी.

Advertisement

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: आरोपी सरपंच ने कोर्ट में किया सरेंडर, लूथरा ब्रदर्स की मदद का है आरोप

गोवा अग्निकांड मामले में अर्पोरा-नागोआ के अयोग्य घोषित सरपंच रोशन रेडकर ने गुरुवार सुबह मापुसा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद अंजुना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. रेडकर पर पंचायत सचिव रघुवीर बागकर के साथ मिलकर लूथरा ब्रदर्स को अवैध रूप से 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब चलाने में मदद करने का आरोप है.

क्रोएशिया में भारतीय दूतावास पर हमला, MEA ने जताई कड़ी आपत्ति, 'वियना कन्वेंशन' का दिया हवाला

भारत ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में स्थित अपने दूतावास परिसर में घुसपैठ और तोड़फोड़ की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह घटना भारत-विरोधी तत्वों द्वारा की गई है और ये पूरी तरह अस्वीकार्य और निंदनीय है. अभी तक इस घटना में किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

अब भक्तों के सवालों का तुरंत जवाब देगा AI, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की बड़ी पहल

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है. इस डिजिटल सेवा के जरिए भक्त दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा, मंदिर समय और अतिथि गृह से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. मंदिर न्यास का कहना है कि भीड़ और त्योहारों के समय यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी.

Advertisement

Gold-Silver Price Crash: चांदी ₹20000 सस्ती, सोना 4000 रुपये टूटा, जानें अचानक गिरावट का ट्रंप कनेक्शन

गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना-चांदी क्रैश हो गया. वायदा कारोबार की शुरुआत में एक झटके में जहां चांदी का भाव करीब ₹20000 प्रति किलोग्राम कम हो गया, तो वहीं सोने की कीमत में भी ₹4000 प्रति 10 ग्राम तक घट गई. बीते कारोबारी दिन बुधवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव ₹3,25,602 पर क्लोज हुआ था.

इस क्रिकेटर की दोनों किडनी फेल... कोच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी मदद

पश्चिम बंगाल के युवा क्रिकेटर आकाश बिस्वास जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी है. बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे राज्य के युवा क्रिकेटर आकाश बिस्वास के इलाज के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आर्थिक मदद की अपील की है.

---- समाप्त ----