'हिटमैन' नहीं डॉक्टर रोहित शर्मा कह‍िए! टीम इंडिया के पूर्व कप्तान को ये यूनिवर्सिटी देगा मानद डॉक्टरेट

20 हजार से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन, तीन दोहरे शतक और आक्रामक बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा को आधुनिक क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल किया है. क्रिकेट की दुनिया में 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा अब ‘डॉक्टर रोहित शर्मा’ कहलाएंगे.

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए रनों का अंबार लगाया है. (Photo: Getty)
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को उनके शानदार क्रिकेट करियर और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता के लिए बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी (ADYPU), पुणे अपने 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान रोहित शर्मा को मानद डॉक्टरेट (D.Litt.) से सम्मानित करेगा.

अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी ने बुधवार को इस बात की आधिकारिक घोषणा की. यह दीक्षांत समारोह शनिवार (24 जनवरी) को पुणे में आयोजित होगा और इसे एक भव्य व स्टार-स्टडेड इवेंट बताया जा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे.

अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "क्रिकेट फैन्स उन्हें ‘हिटमैन’ के नाम से जानते हैं, लेकिन यह दीक्षांत समारोह रोहित शर्मा के जीवन का एक अलग और खास पड़ाव है."

यह समारोह अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और चांसलर डॉ. अजिंक्य डी वाई पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान रोहित शर्मा को क्रिकेट में उनके अतुलनीय योगदान और विश्व स्तर पर उनके प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाएगा.

अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि टीम इंडिया के दिग्गज रोहित शर्मा धैर्य, रणनीति और मानसिक मजबूती जैसे मूल्यों का प्रतीक हैं, जो वर्ष 2026 के स्नातक छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है. इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह मानद डॉक्टरेट प्रदान किया जा रहा है.

रोहित टेस्ट और टी20I से ले चुके संन्यास
दीक्षांत समारोह में रोहित शर्मा के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी सम्मानित किया जाएगा. गौरतलब है कि 38 वर्षीय रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो अब भी वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं.

रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 508 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 42.33 की औसत और 87.34 के स्ट्राइक रेट से 20109 रन बनाए हैं. रोहित का इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 264 रन रहा है. उन्होंने 50 शतक और 111 अर्धशतक जड़े हैं. रोहित ने इंटरनेशनल में क्रिकेट में 650 छक्के औ 1946 चौके लगाए हैं.

