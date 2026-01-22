scorecardresearch
 
पंजाब: केजरीवाल और CM मान ने किया 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का शुभारंभ, हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना 'मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत 65 लाख परिवारों के लगभग 3 करोड़ निवासियों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. योजना में 2,350 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर है.

केजरीवाल और सीएम मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का किया शुभारंभ. (File photo: ITG)
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ कर दिया है. AAP ने इसे 'सेहत क्रांति 2.0' का नाम दिया है जो राज्य के करोड़ों निवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी.

इस योजना का शुभारंभ कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों के लगभग 3 करोड़ निवासियों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. इस बीमा में कोई शर्त या आय सीमा नहीं है, जिससे हर परिवार बिना किसी भेदभाव के लाभ उठा सकेगा. योजना के अंतर्गत लाभार्थी पंजाब और चंडीगढ़ के 900 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त कैशलेस इलाज करा सकेंगे.

कैंसर जैसी बीमारियां को मिलेगा मुफ्त इलाज

केजरीवाल ने कहा कि योजना में 2,350 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर किया गया है, जिसमें सामान्य बीमारियां से लेकर गंभीर रोग जैसे- कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग और अन्य शामिल हैं. ये योजना पहले से मौजूद स्वास्थ्य योजनाओं को अपग्रेड करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाएगी.

AAP के अनुसार, ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि महंगा इलाज अब आर्थिक बोझ नहीं बनेगा.

