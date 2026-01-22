scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: आरोपी सरपंच ने कोर्ट में किया सरेंडर, लूथरा ब्रदर्स की मदद का है आरोप

गोवा के 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब अग्निकांड मामले में फरार चल रहे पूर्व सरपंच रोशन रेडकर ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था.

Advertisement
X
गोवा नाइटक्लब हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी. (Photo: ITG)
गोवा नाइटक्लब हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी. (Photo: ITG)

गोवा अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. अर्पोरा-नागोआ के अयोग्य घोषित सरपंच रोशन रेडकर ने गुरुवार सुबह मापुसा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. मापुसा कोर्ट में सरेंडर के बाद अंजुना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. रेडकर पर पंचायत सचिव रघुवीर बागकर के साथ मिलकर लूथरा ब्रदर्स को अवैध रूप से 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब चलाने में मदद करने का आरोप है. 

हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद से वे लापता थे और गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. 

पुलिस जांच के मुताबिक, अवैधताओं और डिमोलिशन ऑर्डर की जानकारी होने के बावजूद रेडकर और बागकर ने क्लब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इसके उलट, उन्होंने क्लब को प्राथमिकता के आधार पर ट्रेड लाइसेंस जारी किए थे. इसी लापरवाही के चलते 6 दिसंबर को क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

25 लोगों की मौत हुई थी. (Photo: ITG)
गोवा के नाइटक्लब की आग में सरपंच का हाथ! लुकआउट नोटिस जारी
Goa
नॉर्थ गोवा में रूसी महिला की हत्या से सनसनी, रशियन प्रेमी गिरफ्तार
ED action in seven states
7 राज्य, 26 ठिकाने और PMLA के तहत एक्शन... ED ने किया इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़
हुई महंगी बहुत शराब... इस शहर के जाम नहीं कोई जवाब, देश का नंबर-1 बार यहां है
SIR in Goa
गोवा SIR: पूर्व नौसेना प्रमुख को नोटिस पर EC की सफाई, कहा- फॉर्म में नहीं थीं जरूरी जानकारियां

अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पूर्व सरपंच रोशन रेडकर और पंचायत सचिव रघुवीर बागकर ने नियमों की अनदेखी कर क्लब को संरक्षण दिया. क्लब के खिलाफ कई उल्लंघन और ध्वस्तीकरण के आदेश होने के बाद भी पंचायत स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर क्लब के संचालन में लूथरा भाइयों की मदद की, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गोवा अग्निकांड में बड़ा खुलासा... वाइन ग्लास से पानी फेंक रहा था स्टाफ, पीड़ितों ने सुनाया आंखों देखा हाल

हाई कोर्ट से झटका और पुलिस की घेराबंदी

हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने रेडकर पर दबाव बढ़ा दिया था. उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही थी और उनके देश छोड़ने की आशंका को देखते हुए लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था. आज सुबह मापुसा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में उनके समर्पण के बाद अब पुलिस हिरासत में उनसे इस पूरे भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में पूछताछ की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement