विजय की TVK को मिला ‘सीटी’ चुनाव चिन्ह, तमिलनाडु 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज

चुनाव आयोग ने अभिनेता-राजनेता विजय की TVK को ‘व्हिसल’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया है. पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह विजय की पहली पसंद थी. 2026 विधानसभा चुनाव TVK की पहली चुनावी लड़ाई होगी. पार्टी को भरोसा है कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे.

टीवीके को चुनाव आयोग ने दिया सीटी का चुनाव चिन्ह (Photo: PTI)
टीवीके को चुनाव आयोग ने दिया सीटी का चुनाव चिन्ह (Photo: PTI)

चुनाव आयोग ने अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) को ‘सीटी यानि व्हिसल’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया है. यह फैसला 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है.

TVK के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने बताया कि ‘सीटी’ पार्टी की पहली पसंद था. चुनाव आयोग को पहले 10 संभावित चिन्हों की सूची सौंपी गई थी, जिनमें से ‘सीटी’ को प्राथमिकता मिली. चुनाव चिन्ह मिलने के बाद TVK के कार्यकर्ता पूरे तमिलनाडु में इसे उत्साह से जनता तक पहुंचा रहे हैं.

दो साल पहले इस पार्टी की स्थापना हुई थी. इस पार्टी के लिए 2026 का विधानसभा चुनाव पहली परीक्षा होगा. पार्टी नेतृत्व का दावा है कि जनता की अपेक्षाएं विजय से जुड़ी हुई हैं और वे उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. इस लिहाज से चुनाव चिन्ह मिलना पहला बड़ा कदम माना जा रहा है.

‘सीटी’ चिन्ह का विजय के फिल्मी करियर से भी गहरा संबंध है. उनकी लोकप्रिय फिल्मों में ‘व्हिसल पोडु’ जैसे गाने और ‘बिगिल’ जैसी फिल्म शामिल हैं, जिनमें ‘सीटी’ को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था. 2024 में आई फिल्म GOAT में भी इस संकेत को उनके राजनीतिक सफर से जोड़ा गया था.

इस पर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि तमिलनाडु में 2026 के चुनाव की 'सीटी' बज चुकी है और सभी दल अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं.

इस पर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि तमिलनाडु में 2026 के चुनाव की ‘सीटी’ बज चुकी है और सभी दल अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं.

TVK कार्यकर्ता मानते हैं कि ‘सीटी’ चिन्ह युवाओं और आम मतदाताओं से आसानी से जुड़ पाएगा. पार्टी इसे बदलाव, चेतावनी और जागरूकता का प्रतीक मानती है. आने वाले महीनों में विजय तमिलनाडु में संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे.

