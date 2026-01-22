scorecardresearch
 
इस क्रिकेटर की दोनों किडनी फेल... कोच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी मदद

बंगाल के कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे राज्य के युवा क्रिकेटर आकाश बिस्वास के इलाज के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आर्थिक मदद की अपील की है. आकाश विश्वास की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और ट्रांसप्लांट ही इकलौता विकल्प बचा है.

बंगाल के क्रिकेटर आकाश विस्वास जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं. (Photo: instagram/akashbiswas2598)
बंगाल क्रिकेट से एक बेहद दुखद और संवेदनशील खबर सामने आई है. युवा क्रिकेटर आकाश बिस्वास जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी है, लेकिन इलाज का भारी खर्च उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

बंगाल के कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला आकाश के समर्थन में आगे आए हैं. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि इस युवा खिलाड़ी की जान बचाई जा सके. कालीघाट स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलने वाले आकाश पिछले काफी समय से क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं.

क्लब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं. अधिकारी के मुताबिक, 'आकाश की दोनों किडनियां अब काम करना बंद कर चुकी हैं. डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि ट्रांसप्लांट ही विकल्प है. उनकी मां की किडनी मैच कर गई है. लेकिन सर्जरी और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, जो उनका परिवार उठा नहीं सकता.'

खुद बंगाल के कोच भी कर चुके मदद
यह पहली बार नहीं है जब लक्ष्मी रतन शुक्ला आकाश बिस्वास की मदद के लिए आगे आए हों. करीब छह महीने पहले उन्होंने आकाश को इलाज के लिए लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी. इसके बावजूद लंबे इलाज और डायलिसिस के चलते खर्च लगातार बढ़ता चला गया. गुरुवार को आकाश ने सॉल्ट लेक स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी के सेकेंड कैम्पस में बंगाल टीम के अभ्यास सत्र के दौरान शुक्ला से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद शुक्ला ने मामले को और गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई.

आकाश विस्वास की हालत को लेकर लक्ष्मी रतन शुक्ला भावुक नजर आए. शुक्ला ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी कम उम्र में एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है. आकाश एक फाइटर है. मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस बीमारी को हराकर दोबारा मैदान पर लौटेगा. लेकिन इसके लिए हम सभी को उसके साथ खड़ा होना होगा. मैं सभी से, खासकर प्रशासन और क्रिकेट से जुड़े लोगों से अपील करता हूं कि आगे आकर उसकी मदद करें. यह सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक इंसान की जिंदगी का सवाल है.'

आकाश बिस्वास लेग स्पिनर होने के साथ-साथ उपयोगी बल्लेबाज भी हैं. वो कालीघाट स्पोर्टिंग क्लब के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं. क्लब की कई अहम जीतों में उनकी भूमिका रही है. लेकिन अब जब जिंदगी दांव पर है, तो क्रिकेट पूरी तरह पीछे छूट चुका है. एक प्रोफेशन क्लब क्रिकेटर के लिए किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च उठाना लगभग नामुमकिन है. इसी वजह से शुक्ला ने सरकार से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला की अपील प्राप्त हो चुकी है. अधिकारी ने कहा, 'मामले पर विचार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों के प्रति संवेदनशील रही हैं. इस मामले में भी सभी पहलुओं की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.'

अब बंगाल क्रिकेट जगत और आकाश विस्वास के परिवार को उम्मीद है कि सरकार की ओर से जल्द सकारात्मक फैसला आएगा और इस युवा खिलाड़ी को नई जिंदगी का मौका मिल सकेगा.

