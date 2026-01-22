इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) की चेतावनी और अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) खिलाड़ियों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया है. बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जब तक मैचों का वेन्यू भारत से बदलकर श्रीलंका नहीं किया जाता, तब तक टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी.

और पढ़ें

खिलाड़ियों के साथ अहम बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने ICC पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ICC ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है और खिलाड़ियों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है. आसिफ नजरुल के मुताबिक- सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी तीनों एक मत हैं कि सुरक्षा से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा.

आसिफ नजरुल ने साफ शब्दों में कहा, 'हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे. दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसके क्या नतीजे होंगे. हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते.'

बैठक के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी दोहराया कि उनका फैसला अटल है. बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना सुरक्षित नहीं है और इसलिए वेन्यू बदलकर श्रीलंका किया जाना चाहिए. हालांकि ICC ने पहले ही साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के मैच भारत से बाहर नहीं ले जाए जाएंगे.

Advertisement

ICC की इस सख्त चेतावनी के बाद भी बांग्लादेश ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है. इस पूरे विवाद के चलते T20 वर्ल्ड कप पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं. अब सबकी नजर ICC के अगले कदम और इस टकराव के समाधान पर टिकी हुई है.



वैसे टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक पहले बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया था. इसके पहले तीन मैच कोलकाता में होने थे. इसके बाद बांग्लादेश अपना आखिरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेलना था.

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप के लिए शेड्यल ऐसा था

7 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

9 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इटली, सुबह 11 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

14 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इंग्लैंड, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

17 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs नेपाल, शाम 7 बजे, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)



क्यों बांग्लादेश ने क‍िया टी20 वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने का फैसला

हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तब तल्खी देखी गई जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार देखने को म‍िला. इसका असर बाद में क्रिकेट पर भी देखने को म‍िला. इसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स फ्रेंचाइजी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया थ. इसके बाद बांग्लादेश ने भी आईपीएल प्रसारण पर बैन लगा द‍िया. बाद में टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग तेज कर दी. जिसे ICC ने स्वीकार नहीं किया था.



22 जनवरी की बैठक के बाद BCB ने किया बायकॉट

ICC से 21 जनवरी को आधिकारिक संदेश मिलने के बाद BCB अध्यक्ष ने बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल से मुलाकात की. इस बैठक में यह तय किया गया कि आसिफ नजरुल गुरुवार (22 जनवरी) दोपहर से पहले वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल खिलाड़ियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में खिलाड़ियों की राय ली गई , ज‍िसके बाद तय हुआ क‍ि वो भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं.



21 जनवरी की बैठक में ICC ने BCB की मांग की थी खार‍िज

ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की 21 जनवरी को हुई बैठक में उनके मैच पर बड़ा फैसला किया था, तब उन्होंने भारत से बाहर किसी अन्य देश में कराने का अनुरोध किया था. यह प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखा गया, जिसमें BCB को करारी हार का सामना करना पड़ा था, 16 देशों की वोटिंग में से 14 ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि सिर्फ 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसके समर्थन में मतदान किया.

Advertisement

बाद में ICC ने साफ किया था क‍ि भारत के किसी भी आयोजन स्थल पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैन्स की सुरक्षा को लेकर कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है, इसलिए मुकाबले तय शेड्रयूल के अनुसार ही होंगे.



तो बांग्लादेश की जगह किस टीम की होगी एंट्री?

चूंक‍ि बांग्लादेश टूर्नामेंट से हट गई है, ऐसे में स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में शाम‍िल हो सकती है. चूंकि ICC के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है और समय भी कम है, वहीं स्कॉटलैंड 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा था. यूरोपियन क्वालिफायर में वह नीदरलैंड, इटली और जर्सी से पीछे रह गया था, जिसके चलते उसे मुख्य टूर्नामेंट का टिकट नहीं मिल पाया था.

ICC बोर्ड टीम रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला ले सकता है. आईसीसी की मौजूदा टी20 रैंकिंग में स्कॉटलैंड 14वें स्थान पर है.

---- समाप्त ----