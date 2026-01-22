Gold-Silver Price Crash: चांदी ₹20000 सस्ती, सोना 4000 रुपये टूटा, जानें अचानक गिरावट का ट्रंप कनेक्शन

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) बीते कुछ दिनों से लगातार धमाल मचा रही थी और रोज जोरदार इजाफे के साथ नए शिखर पर पहुंच रही थीं. लेकिन सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना-चांदी क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो गया. वायदा कारोबार की शुरुआत में एक झटके में जहां चांदी का भाव (Silver Price) करीब 20000 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गया, तो वहीं सोने की कीमत (Gold Rate) में भी 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक घट गई. अचानक सोना-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट के पीछे ट्रंप कनेक्शन भी माना जा सकता है, आइए जानते हैं कैसे...
खुलने के साथ ही Silver Crash
सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स पर सिल्वर प्राइस क्रैश के बारे में, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव तेज रफ्तार के साथ भागते हुए 3,25,602 रुपये पर क्लोज हुआ था. वहीं गुरुवार को जब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत हुई, तो अचानक ये गिरकर 3,05,753 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से देखें, तो झटके में 1 Kg Silver 19,849 रुपये सस्ती हो गई.
सोना भी देखते ही देखते बिखरा
जहां एक ओर चांदी क्रैश हो गई, तो वहीं सोना भी देखते ही देखते बिखरता चला गया. बीते तीन दिनों में इसमें भी तूफानी तेजी देखने को मिल रही थी और ये लगातार नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच रहा था. बुधवार की बात करें, तो 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव 1,52,862 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को 10 Gram 24 Karat Gold Rate कम होकर 1,48,777 रुपये पर आ गया. यानी सोना 4,085 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया.
Gold-Silver में गिरावट का ट्रंप कनेक्शन
अब बात करते हैं सोना-चांदी की कीमतों में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों के बारे में, तो इस क्रैश का सबसे बड़ा कनेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ नजर आता है. दरअसल, बीते कुछ दिनों से ट्रंप के लगातार टैरिफ बम फोड़ने और वेनेजुएला, ईरान और फिर ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर टैरिफ अटैक की धमकी देते नजर आ रहे थे.
Trump के इन एक्शन से ग्लोबल टेंशन बढ़ गई थी और निवेशक एक बार फिर से सुरक्षित निवेश ठिकाने के तौर पर Gold-Silver की ओर भागने लगे थे. डिमांड बढ़ने पर दोनों कीमती धातुओं के रेट्स में तूफानी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब ट्रंप ने इस टेंशन को कम करने वाले बयान दिए हैं और इसके बाद अचानक ही सोना-चांदी क्रैश नजर आ रहा है.
Greenland-EU पर बयान: ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया बयान दिया है और ये बीते दिनों टैरिफ धमकी से बढ़ी टेंशन को कम करने वाला नजर आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर ऐसा समझौता किया जाएगा, जो अमेरिका और नाटो दोनों को संतुष्ट करेगा. हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की कार्रवाई से अमेरिका में यूरोपीय देशों के निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
India-US Deal पर बयान: न सिर्फ ग्रीनलैंड को लेकर, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड के Davos में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर बात की. Donald Trump ने कहा कि PM Narendra Modi को लेकर उनके मन में बहुत सम्मान है, वह बेहतरीन शख्स है और मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है. इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखा और सोना-चांदी की कीमतों पर भी.
(नोट- किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)