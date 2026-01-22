scorecardresearch
 
अब भक्तों के सवालों का तुरंत जवाब देगा AI, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की बड़ी पहल

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है. इस डिजिटल सेवा के जरिए भक्त दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा, मंदिर समय और अतिथि गृह से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

भक्तों के लिए AI चैटबॉट लॉन्च.(Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास (SKVT) ने एक आधुनिक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है. इस नई डिजिटल सुविधा के जरिए भक्त अब मंदिर से जुड़ी अहम जानकारियां और सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे.

मंदिर न्यास का कहना है कि यह चैटबॉट श्रद्धालुओं को तेज, सटीक और भरोसेमंद जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इससे मंदिर प्रशासन और भक्तों के बीच सीधा और आसान संवाद स्थापित होगा, खासकर भीड़ और त्योहारों के समय यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी.

यह भी पढ़ें: वाराणसी का मणिकर्णिका कैसे बना मुक्ति क्षेत्र... क्यों यहां खुद को आरे से चिरवा लेते थे लोग

परंपरा और तकनीक का संगम बनी काशी

इस पहल पर मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण ने कहा कि काशी अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक को अपनाने वाला आध्यात्मिक नगर बन रही है. AI चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य भक्तों की समस्याओं और सवालों का तुरंत समाधान करना है.

उन्होंने बताया कि दर्शन, आरती और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं को सही समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए यह चैटबॉट एक मजबूत डिजिटल माध्यम बनेगा. इससे श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी.

श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं

AI चैटबॉट के माध्यम से श्रद्धालु सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों की बुकिंग से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा घर बैठे बाबा का प्रसाद मंगवाने की प्रक्रिया में भी यह चैटबॉट मार्गदर्शन देगा.

मंदिर के खुलने-बंद होने का समय, विभिन्न अनुष्ठानों का शेड्यूल और वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए न्यास के अतिथि गृहों (Guest house) की उपलब्धता व आरक्षण से जुड़ी जानकारी भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी.

कैसे करें AI चैटबॉट का इस्तेमाल

श्रद्धालु इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की आधिकारिक वेबसाइट skvt.org पर जा सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए चैट आइकन पर क्लिक करते ही चैटबॉट सक्रिय हो जाएगा.

यह चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है, जिससे देश-विदेश से आने वाले भक्त आसानी से अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकें.

---- समाप्त ----
