Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: PM नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए. वहीं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करने की अपील की है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.



और पढ़ें

G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए PM मोदी, देंगे 'वसुधैव कुटुंबकम' का संदेश

PM नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वो 21 से 23 नवंबर तक होने वाले 20वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इतिहास में पहली बार G20 की बैठक अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है. इस दौरान PM कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ विभिन्न देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें करेंगे.

8th Pay Commission: 69 लाख लोगों की PM मोदी से अपील, 8th Pay कमीशन में शामिल करें ये मांग!

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करने की अपील की है. उनका कहना है कि करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंसनर्स की महत्वपूर्ण चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है. संघ ने कहा कि वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए.

Advertisement

बेंगलुरु में आवारा कुत्तों के हमलों पर नए नियम, मौत और घायल होने पर मिलेगा इतना मुआवजा

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में आवारा डॉग्स के काटने से होने वाली चोटों और मौतों के लिए मुआवज़ा देने के आदेश को संशोधित किया है. राज्य सरकार ने आवारा डॉग्स के काटने से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवज़े का ऐलान किया है. ये आदेश ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र के लिए जारी किया गया है.

शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई ऑल-पार्टी मीटिंग, किरेन रिजिजू ने फ्लोर नेताओं को भेजा पत्र

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने 30 नवंबर को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को एक पत्र लिखा है. इस बैठक का मकसद शीतकालीन सत्र के अच्छी तरह से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनाने की एक कोशिश है. संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा.

MP: अब 7 आयुर्वेदिक दवाएं टेस्टिंग में फेल, बच्ची की मौत के बाद बिक्री पर लगी रोक

मध्य प्रदेश में ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में सात आयुर्वेदिक दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं. इसके बाद आयुष विभाग ने इन दवाओं के उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है. ये कार्रवाई उस स्वास्थ्य संकट के बाद की गई है जिसमें जहरीले कफ सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा जिले में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है.

Advertisement

AUS vs ENG 1st Ashes Test Live Score: पहले एशेज टेस्ट में 3 विकेट ग‍िरने के बाद जमे ओली पोप-हैरी ब्रूक, स्टार्क ने किए 3 श‍िकार

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज़ 2025-26 का पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे हैं. ऑस्ट्रेल‍िया की प्लेइंग 11 में दो प्लेयर्स जेक वेदरल्ड और ब्रेंडन डॉगेट का डेब्यू हुआ है. वहीं इंग्लैंड ने इस मुकाबले में 4 पेसर्स उतारे हैं.

ताजमहल की सैर, वनतारा की विजिट और अब उदयपुर की शाही शादी... सु्र्खियों में है ट्रंप जूनियर का हाई-प्रोफाइल भारत दौरा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इन दिनों भारत दौरे पर हैं. गुरुवार को उनके हाई-प्रोफाइल यात्रा की शुरुआत आगरा के ताजमहल से हुई और इसके बाद वो गुजरात के जामनगर स्थित 'वनतारा' पहुंचे. ट्रंप जूनियर का अगला पड़ाव राजस्थान का उदयपुर है, जहां वो एक हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होंगे.

महाराष्ट्र निकाय चुनावः प्रेसिडेंट से पार्षद तक, बीजेपी ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को बनाया उम्मीदवार

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं. निकाय चुनावों के बीच सत्ताधारी महायुति में रार खुलकर सामने आ गई है. इस रार की वजह बनी है नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नांदेड़ की इस नगरपालिका परिषद के चुनाव में एक ही परिवार के छह सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया है. इसे लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने अपने सहयोगी दल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है.

Advertisement

क्या लग्ज़री पेट्रोल-डीजल कारों पर लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव का असर कितनी गाड़ियों पर होगा

दिल्ली की हवा जब नवंबर आते-आते धुएँ की चादर ओढ़ लेती है, तब सिर्फ इंसान नहीं, नीतियों की भी सांस फूलने लगती है. ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव ने देश के लग्जरी कार के मालिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अदालत का कहना है अब समय आ गया है कि लग्ज़री पेट्रोल-डीजल लग्जरी कारें धीरे-धीरे सड़क से हटाई जाएं.

भारत में फैल रही 'रहस्यमयी किडनी महामारी’...नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. बल्लाल बोले, हर साल 2 लाख लोगों के गुर्दे फेल

क्रोनिक किडनी डजीज (CKD) दुनिया के साथ-साथ भारतीय आबादी में भी काफी खतरनाक तरीके से फैल रही है और एक संकट की तरह उभर रही है. पहले जहां ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों या अमीर तबके तक सीमित थी, वहीं अब ये बीमारी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज के कारण भी हो रही है.

---- समाप्त ----