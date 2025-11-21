scorecardresearch
 

Feedback

ताजमहल की सैर, वनतारा की विजिट और अब उदयपुर की शाही शादी... सु्र्खियों में है ट्रंप जूनियर का हाई-प्रोफाइल भारत दौरा

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आगरा में ताजमहल का दौरा किया. इसके बाद वह अंबानी परिवार के निमंत्रण पर गुजरात के जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वन्यजीव केंद्र 'वनतारा' पहुंचे. कड़ी सुरक्षा के बीच, ट्रंप जूनियर अब उदयपुर में एक हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होंगे.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर की शाही शादी में भी शामिल होंगे (फोटो-रॉयटर्स)
डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर की शाही शादी में भी शामिल होंगे (फोटो-रॉयटर्स)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इन दिनों भारत दौरे पर हैं. गुरुवार को उनके हाई-प्रोफाइल यात्रा की शुरुआत आगरा के ताजमहल से हुई और इसके बाद वह गुजरात के जामनगर स्थित 'वनतारा' पहुंचे.

दिन की शुरुआत में, ट्रंप जूनियर ने आगरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल का दौरा किया और लगभग एक घंटा बिताया. उन्होंने प्रतिष्ठित 'डायना बेंच' पर फोटो सेशन भी कराया. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ताजमहल के इतिहास और वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई. 

टूर गाइड नितिन सिंह, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी स्मारक दिखाया था वह ट्रंप जूनियर के साथ रहे.सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा अमेरिकी सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने परिसर के अंदर की सुरक्षा संभाली.

सम्बंधित ख़बरें

मेयर चुनाव के दौरान ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी का विरोध किया था.
रंजिश से मुलाकात तक... व्हाइट हाउस में ममदानी से बातचीत के लिए राजी हुए डोनाल्ड ट्रंप 
निक्की हेली के बेटे ने अमेरिका में विदेशी स्टूडेंट्स को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: Social Media/Instagram)
'वो जासूस हो सकते हैं...', भारतीय मूल की निक्की हेली के बेटे ने कह दी इतनी बड़ी बात 
तेल की उम्मीद पर टिका पाकिस्तान का बड़ा दांव (Photo: AP)
पाकिस्तान बना रहा नया टापू, ट्रंप के दावे को सच मान बैठे शहबाज! 
Donald Trump Big Claim
'...तो लगा दूंगा 350% टैरिफ', ट्रंप बोले- ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भारत के साथ किया! 
व्हाइट हाउस में ट्रंप और सऊदी प्रिंस की मुलाकात, देखें US से जुड़ी बड़ी खबरें 

जामनगर में अनंत अंबानी के मेहमान
ताजमहल दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जामनगर, गुजरात पहुंचे जहां उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी के आमंत्रण पर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ‘वनतारा’ वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया.

यह भी पढ़ें: जूनियर ट्रंप की पत्नी वेनेसा ने मांगा तलाक, कोर्ट में दाखिल की अर्जी

Advertisement

सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप जूनियर अंबानी परिवार के निमंत्रण पर जामनगर पहुंचे हैं. उन्होंने अनंत अंबानी के साथ विशाल वन्यजीव परिसर का दौरा किया और क्षेत्र के कुछ मंदिरों में भी गए. उनके आगमन से पहले जामनगर एयरपोर्ट को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया था जहां से उनका VIP काफिला वंतारा के लिए रवाना हुआ. ट्रंप जूनियर अंबानी परिवार के खास मेहमान बनकर रुके हैं.

ट्रंप जूनियर ने अनंत अंबानी के साथ एक विशेष मुलाकात की और फिर प्रकृति और अध्यात्म से जुड़ी एक अद्भुत जगह वनतारा का दौरा किया.  यहां उन्होंने विविध प्राणियों , प्राकृतिक सौंदर्य और अंबानी परिवार के विजन को करीब से देखा. 

इसके बाद, जूनियर ट्रंप ने वनतारा के पास स्थित मंदिरों में भी दर्शन किए. उन्होंने गणपति मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की. वह पूरी यात्रा के दौरान बेहद प्रभावित दिखे. उन्होंने भारतीय परंपरा, आतिथ्य और आध्यात्मिक वातावरण को एक अनोखा और यादगार अनुभव बताया.

उदयपुर की रॉयल वेडिंग में करेंगे शिरकत
ट्रंप जूनियर का अगला पड़ाव राजस्थान का उदयपुर है, जहां वह एक हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होंगे. यह शादी दक्षिणी भारत के बिजनेसमैन राजू मंटेना के बेटे की है जो अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन भी हैं और ट्रंप के करीबी माने जाते हैं. होने वाली दुल्हन अमेरिकी मूल की एलिजाबेथ की है.

Advertisement

21 और 22 नवंबर को होने वाली इस ग्रैंड वेडिंग के लिए पिछोला झील के बीच बने आलीशान जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस को सजाया जा रहा है. ट्रंप जूनियर पिछोला झील के बीच बने लीला पैलेस में ठहरेंगे. उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है. 

इस शाही शादी में ऋतिक रोशन, कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडिस सहित कई फिल्मी और औद्योगिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. यह भारत में ट्रंप जूनियर की दूसरी यात्रा है. इससे पहले वह फरवरी 2018 में आए थे, तब उनका दौरा ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के लग्जरी अपार्टमेंट के प्रचार से जुड़ा था और अमेरिका में विवादों में रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement