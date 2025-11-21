scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र निकाय चुनावः प्रेसिडेंट से पार्षद तक, बीजेपी ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को बनाया उम्मीदवार

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट दिया है. परिवारवाद के मुद्दे पर दूसरे दलों को घेरती आ रही बीजेपी इस दांव के बाद अपने ही गठबंधन सहयोगियों के बीच भी घिर गई है.

Advertisement
X
बीजेपी के टिकट वितरण पर उठ रहे सवाल (File Photo: PTI)
बीजेपी के टिकट वितरण पर उठ रहे सवाल (File Photo: PTI)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं. निकाय चुनावों के बीच सत्ताधारी महायुति में रार खुलकर सामने आ गई है. इस रार की वजह बनी है नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नांदेड़ की इस नगरपालिका परिषद के चुनाव में एक ही परिवार के छह सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया है. इसे लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने अपने सहयोगी दल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है.

एनसीपी (एपी) के विधायक प्रताप पाटिल चिखलिकर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट देना उम्मीदवारों की उपलब्धता पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि बड़े नेता जब उपयुक्त उम्मीदवार नहीं खोज पाते हैं, तब ऐसा ही होता है.

नांदेड़ में पत्रकारों से बात करते हुए चिखलिकर ने कहा कि जब राज्य और जिले का खुद को बड़ा नेता मानने वाले लोग उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाते, तब छह नहीं तो 10 लोग एक ही परिवार के खड़े कर दिए जाते हैं. उन्होंने बिलोली नगर परिषद में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने के बीजेपी के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सत्ता की खींचतान में उलझी महायुति पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज (Photo: PTI)
'दिल्ली जाकर रोने की क्या जरूरत?', शिंदे की अमित शाह से मीटिंग पर उद्धव ठाकरे का तंज 
A car fell into a deep gorge in Tamhini Ghat
500 फीट गहरी खाई में गिरी Thar, छह युवकों की मौत, ड्रोन की मदद से चार शव बरामद 
College student commits suicide over Marathi-Hindi dispute
'क्या मराठी न बोलने की सजा मौत है', जवान बेटे की खुदकुशी से टूटे पिता ने मांगा इंसाफ 
suicide
'मराठी क्यों नहीं बोलते', कहकर मुंबई लोकल ट्रेन में पीटा, तनाव में युवक ने दी जान 
Palghar.
पालघर स्कूल लेट पहुंची छात्रा तो नाराज टीचर ने दी अमानवीय सजा, मौत, शिक्षिका गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान... 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान

Advertisement

गौरतलब है कि परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने वाली बीजेपी ने काउंसिल प्रेसिडेंट से पार्षद तक, एक ही परिवार के छह लोगों को उम्मीदवार बनाया है. ऐसा तब है, जब लोहा नगर परिषद के कुल 10 वार्ड के लिए 20 सदस्य चुने जाने हैं. गजानन सूर्यवंशी को बीजेपी ने काउंसिल प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव: चुनाव आयोग का HC में हलफनामा- VVPAT के लिए कानूनी प्रावधान नहीं

गजानन सूर्यवंशी की पत्नी गोदावरी वार्ड 7ए, भाई सचिन वार्ड 1ए, भाभी सुप्रिया वार्ड 8ए, रिश्तेदार वाघमारे वार्ड 7बी, भतीजे की पत्नी व्याहारे वार्ड 3 से चुनाव लड़ रहे हैं. महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं. 2 दिसंबर को मतदान होना है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. नांदेड़ कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का गृह जिला है और इस बार के निकाय चुनाव में उनकी साख दांव पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement