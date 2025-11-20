scorecardresearch
 

Feedback

MP: अब 7 आयुर्वेदिक दवाएं टेस्टिंग में फेल, बच्ची की मौत के बाद बिक्री पर लगी रोक

छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद प्रशासन की जांच बड़ी कार्रवाई में बदल गई है. ग्वालियर लैब रिपोर्ट में सात आयुर्वेदिक दवाएं अमानक मिलीं. इसके बाद आयुष विभाग ने इनकी बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी है. सभी मेडिकल स्टोर्स को आदेश दिए गए हैं कि वे इन्हें बिक्री से हटाएं और स्टॉक वापस भेजें.

Advertisement
X
सात आयुर्वेदिक दवाएं अमानक (Photo: Screengrab)
सात आयुर्वेदिक दवाएं अमानक (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में सात आयुर्वेदिक दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं. इसके बाद आयुष विभाग ने इन दवाओं के उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है.

जिला आयुष अधिकारी ने गिलोय सत्व, कासामृत सिरप, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ताशक्ति भस्म, लक्ष्मी विलास रास और कफकुठार रास के संबंधित बैचों को अमानक घोषित किया है. विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिया है कि वे इन दवाओं को तुरंत बिक्री से हटाएं और उपलब्ध स्टॉक निर्माण कंपनियों को वापस करें.

सात आयुर्वेदिक दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं

सम्बंधित ख़बरें

छापेमारी में खुला बड़े नेटवर्क का लिंक.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
2 करोड़ की कोडीन सिरप जब्त... वाराणसी में जिम के बेसमेंट से खुला इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क 
4 arrest in cough syrup supply chain by STF from Saharanpur
फर्जी फर्म के सहारे 200 करोड़ की कफ सिरप तस्करी का खुलासा, यूपी एसटीएफ ने चार गिरफ्तार 
GRP और STF के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता. (Photo: Representational )
कफ सिरप की 90 हजार बोतलें बरामद, कीमत ₹2 करोड़ 
This week, the Central Government directed all manufacturers to carry a mandatory “Box Warning” on Nimesulide labels, cartons, package inserts, and promotional materials.
कफ सिरप कांड के बाद एक और कहानी... अब बच्चे की दवा में मिले कीड़े! ग्वालियर के अस्पताल में पूरा स्टॉक सील 
कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा खुलासा
जानलेवा कफ सिरप मामले में खुलासा, डॉक्टर को Coldrif दवा लिखने के लिए मिलता था कमीशन 

यह कार्रवाई उस स्वास्थ्य संकट के बाद की गई है जिसमें जहरीले कफ सिरप के सेवन से जिले में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. घटना के बाद प्रशासन ने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाओं के सैंपल लेकर जांच कराई थी. 30 अक्टूबर को बिछुआ में पांच माह की बच्ची की मौत के बाद मामला सामने आया था.

परिजनों का आरोप था कि मेडिकल स्टोर से मिली आयुर्वेदिक दवा कासामृत और दो पुड़ियों के सेवन के बाद बच्ची की हालत बिगड़ी. इसी आधार पर सैंपल लेकर ग्वालियर भेजे गए थे. जिला आयुष अधिकारी डॉ प्रमिला यावतकार ने बताया कि कासामृत सिरप का बैच स्टैंडर्ड क्वालिटी में पाया गया. लेकिन पुड़िया का सैंपल बहुत कम होने के कारण जांच नहीं हो सकी.

Advertisement

पांच माह की बच्ची की मौत के बाद मामला सामने आया था

सत्य कथन के आधार पर जिन दवाओं से पुड़िया बनाई गई थी, उन पैक्ड सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया. इनमें सात दवाएं अमानक पाई गईं. आयुष विभाग ने सभी औषधि दुकानों को निर्देश दिया है कि वे अमानक दवाओं की खरीद-बिक्री रोकें और इन्हें वापस करें. विभाग ने इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भी भेज दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement