G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए PM मोदी, देंगे 'वसुधैव कुटुंबकम' का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वह 21 से 23 नवंबर तक होने वाले 20वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. यह सम्मेलन खास है क्योंकि इतिहास में पहली बार G20 की बैठक अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है.

वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा

पीएम मोदी ने यात्रा से पहले कहा कि शिखर सम्मेलन में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और वे विभिन्न देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे. प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले जारी अपने बयान में कहा कि 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था और अब अफ्रीका में आयोजित यह शिखर सम्मेलन विशेष महत्व रखता है.

'पेश करेंगे वसुधैव कुटुंबकम की थीम'

इस वर्ष G20 की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ रखी गई है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने दिल्ली और रियो डी जनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और दृष्टिकोण- ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’- को पेश करेंगे.

भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्सुक

प्रधानमंत्री मोदी अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान 6वें IBSA शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जो G20 के इतर आयोजित होगा. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने को उत्सुक हैं. दक्षिण अफ्रीका में भारत के बाहर सबसे बड़ा भारतीय मूल का समुदाय रहता है.

