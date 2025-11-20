शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई ऑल-पार्टी मीटिंग, किरेन रिजिजू ने फ्लोर नेताओं को भेजा पत्र

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को एक पत्र लिखा है. यह बैठक रविवार, 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है. इस बैठक का मकसद शीतकालीन सत्र के अच्छी तरह से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनाने की एक कोशिश है.

शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू और सार्थक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दलों के साथ सर्वसम्मति बनाने की पहल की है. मीटिंग में तमाम दलों के नेता सत्र के दौरान उठाए जाने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए पत्र भेजा है. यह बैठक रविवार, 30 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी. यह सर्वदलीय बैठक संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ठीक पहले हो रही है.

सत्र सुचारू रखने पर जोर

सरकार की तरफ से इस मीटिंग को बुलाने का अहम मकसद सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है. बैठक में सभी दलों के नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे सदन की कार्यवाही बिना किसी बड़ी रुकावट के चल सके और विधायी एजेंडा पूरा किया जा सके.

